余茂春投書台媒談「抗中聯盟」　稱台灣可發揮決定性作用

美國政治進入2022年中期選舉，日前，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策及規劃顧問余茂春再提及台海議題。



余茂春投書台灣的英文報紙《台北時報》（Taipei Times），以特朗普（Donald Trump）政府幕僚的身份談「台灣的意義」。他在文章中談及台灣對美國組建的「抗中聯盟」的重要意義，將台灣比作冷戰時期的西柏林，稱「這是一場跨越時空的競賽，而台灣雖然小，卻擁有堅強實力，可以發揮決定性的作用」。

對此，中國官媒《海外網》評論稱，余茂春這些算盤終究「打不響」，因為對美國國內選舉來說，打「台灣牌」向來沒什麼太大作用。這個「當今漢奸第一人」終將接受歷史的審判，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

公開履歷顯示，余茂春1962年8月8日出生於中國安徽省東部，成長於重慶，經歷文革，1979年參加高考，獲得重慶市永川中學文科狀元，並考入南開大學歷史系；當地的文曲廣場中歷屆高考狀元碑銘上曾有其姓名，但後於2020年被剷除。

隨着余茂春成為時任美國國務卿蓬佩奧身邊重要的對華政策顧問，中美關係日趨緊張，並且引發一些中國網民的批評。時任中國官媒《環球時報》總編輯的胡錫進曾表示：「他離開中國太早了，那個時候中國還太弱了，年輕人和知識分子滿腦子對西方全是崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。」

官媒《環球網》評論指，余茂春身為華裔本應多為促進中美友好盡力，「但他反而助紂為虐、充當美國政客的『狗頭軍師』和反華『急先鋒』，讓全球華人一片譁然」。有網傳片段顯示，余茂春的母校永川中學將他的高考狀元名字從校園石碑上剷除；2020年9月，又有視頻顯示，余茂春被安徽故鄉餘氏家族痛斥為「漢奸」，將其逐出族譜。

余茂春對此在2020年9月18日回應稱，「把我的名字從一個我從未聽說，也從未關心過的族譜上刪除，這似乎很奇怪。這場鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解。」

在特朗普政府下台後，余茂春在文章中多次提到蓬佩奧，尤其是突出「蓬佩奧在2020年11月公開闡明『台灣不是中國的一部分』」。余茂春在文中稱，「從歷史、國際法和既定事實來看」，「台灣不隸屬於北京」這一點都「無可爭議」。與此同時，蓬佩奧最近在北京冬奧會等議題上也多次發表言論。余茂春2020年10月就提到，若蓬佩奧在2024年參選總統並當選，對華政策既定方針不會改變，而且會做進一步「昇華」。