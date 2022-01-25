習近平主持會議審議人大政協等五黨組工作匯報　給予充分肯定

中共總書記習近平周一（24日）主持召開中央政治局會議，審議全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，還有中央書記處工作報告、《信訪工作條例》。

官方傳媒報道，會議對上述匯報、報告給予充分肯定，並同意其對2022年的工作安排。



會議指出，過去一年上述五個黨組認真學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，全面貫徹黨中共十九大和十九屆歷次全會精神，毫不動搖堅持黨中央集中統一領導，認真貫徹落實黨中央決策部署，圍繞黨和國家工作全局履行職責，加強黨組自身建設，為實現「十四五」良好開局作出積極貢獻，為慶祝建黨一百周年營造良好環境，各方面工作取得新成效。中央書記處在中央政治局和中央政治局常委會領導下，按照黨中央部署要求履職盡責，在推動黨中央決策部署落實、加強黨內法規制度建設、指導群團工作和群團改革等方面做了大量工作。

會議並提到，2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入領會「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持全面從嚴治黨永遠在路上，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，持之以恆糾治「四風」。會議要求中央書記處要帶頭維護黨中央權威和集中統一領導，圍繞中央政治局和中央政治局常委會部署要求，立足自身職責定位，突出重點抓好落實，深入開展調查研究，完成好黨中央交辦的各項任務。

對於《信訪工作條例》，會議則指出信訪工作是中共的群眾工作重要組成部分，是了解社情民意的重要窗口。通過制定《信訪工作條例》，總結長期以來領導和開展信訪工作經驗，特別是中共十八大以來信訪工作制度改革成果，對于堅持黨對信訪工作的全面領導，理順信訪工作體制機制，進一步規範和加強新時代信訪工作，具有重要意義。

會議強調要把握新時代信訪工作的原則和要求，踐行以人民為中心的發展思想，完善信訪工作責任體系，用好信訪工作制度改革成果。要堅持和加強黨對信訪工作的全面領導，要做好條例的學習培訓、宣傳解讀和落實情況的督促檢查。信訪工作聯席會議、信訪工作部門要牢記職責使命，堅持人民至上，強化問題導向，主動擔當作為，不斷提高工作能力和水平。