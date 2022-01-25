上海地鐵女乘客「被月台閘門夾住」遭列車拖走　送醫後不治

上海地鐵發生公安意外，一名年長女乘客下車時被月台閘門夾住，工作人員上前試圖幫助脫困未果，她最終仍遭列車拖走，送醫搶救不治。



綜合澎湃新聞等內地傳媒周一（24日）晚間報道，上海地鐵指出，事件發生在上周六（22日）下午4點30左右的地鐵15號線祁安路站上。片段顯示，身著紅色大衣女子被夾在列車與月台之間，工作人員趕到時她還伸手求援。但正當工作人員試圖將其拉出閘門間時，列車突然啟動，女子被拖走消失在畫面中。

片段還可見到，工作人員見狀立即奔向制動裝置，將列車煞停。

上海地鐵發表情況說明。（微博截圖）

上海地鐵表示，目前，相關部門已介入，正進一步調查具體肇因，營運方對該乘客的不幸離世深感痛惜，將全力配合調查工作，並做好家屬安撫及後續相關事宜，同時進一步保障線路安全營運。

上海地鐵又提醒乘客，為了自身和地鐵營運安全，當列車車門、月台閘門門燈閃爍、警示聲鳴響時，切勿強行上下車。

事件引起不少網民討論，有網民認為地鐵的緊急事故處理程序有誤，發生狀況應先制動列車便可避免後續的悲劇。也有網民認為，地鐵系統設計有安全問題：

「明明都快出來了，這種情況車怎麼還開動啊？車不動的話，她就沒問題了呀🙏」

「這是責任事故，站務員應急流程操作錯誤，人為切斷屏蔽門信號，導致列車啟動」

「無人駕駛技術當時不是說得很厲害麼？就這麼想少招員工麼？人員安全確認再開車是動了誰的奶酪了？」

「車門沒有正常關閉，上面的警示燈一直在閃，為何這個信號沒有能阻止車輛啟動？這個信號系統也是有嚴重問題的。」

