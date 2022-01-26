山東青島膠東機場致命意外　機務人員牽引飛機轉移時被輾壓致死

山東青島膠東機場近日發生致命意外，一架由青島航空管理並使用的A320飛機，在機場內被拖移時將一名隨同移動的機務工程人員輾壓致死。

內地傳媒報道，目前安全監管機構已經介入此事的後續調查，然而青島航空及青島機場，至今尚未對外披露事件。



《上游新聞》報道，涉事飛機編號為B-30FG，最後一次執行民航航班任務是在1月23日，在當天深夜11時34分完成長春至青島的飛行任務，隨後在膠東機場進行維護。及至1月24日清晨，飛機在指定機位完成檢修工作後，由機務人員護送監護拖移至另一個機位。

報道稱，就在飛機轉移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員，被其他人員發現突然倒地。現場工作人員發現後立即叫停飛機拖移，但後續醫護人員到場後，確定該名機務人員已經死亡。報道並提到，飛機在周三（26日）已經重新投入青島航空飛行運營，執飛從青島出發的另一趟航班。

報道引述資深機務工程師解釋，民航客機在進行維修或者執行飛行任務前後，為使用廊橋或者機位管理的原因，需要使用專用拖車來對場內飛機進行拖移，安全監管規定要求必須要有機務工程人員在飛機下進行通訊等監護工作。但因為拖車司機視線等原因，有較大的安全隱患，一線人員必須高度注意相關安全風險。

對於今次事件，報道指出山東省應急管理廳值班室工作人員已經證實確有此事，但表示應對處理責任在地方主管部門，只有涉及3人以上才會報告至省廳。另一方面，青島機場、青島航空公司相關工作人員則稱暫不了解相關事故細節，「沒有收到任何消息」。截至目前，民航華東管理局、民航山東安全監督管理局以及青島市公安局機場分局、青島市應急管理部門，均未對外披露事件。