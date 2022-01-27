交通部發警示提及上海地鐵意外　要求無人駕駛初期運營備人員值守

上海地鐵15號線無人駕駛列車上周六（22日）發生一宗致命意外，一名年長女下車時被月台閘門夾住，最終遭列車拖走，送醫搶救不治。

交通運輸部日前印發《關於「1．22」上海地鐵乘客傷亡等事故事件的警示通報》，要求深刻汲取教訓，強化運營安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

警示通報更有提到，對於開通運營的全自動運行線路，初期運營期間應配備具有駕駛技能的人員值守列車，全程監視列車運行狀態，一旦發生列車故障或異常情況按規則及時處置。



上海地鐵15號線無人駕駛列車一名年長女下車時被月台閘門夾住，最終遭列車拖走，送醫搶救不治。（視覺中國）

警示通報指出，近期先後發生上海地鐵15號線「1·22」站台門夾人動車導致1名乘客受傷送醫搶救無效死亡等三宗事故事件，引起公眾廣泛關注，造成較大社會影響。各級交通運輸部門和城市軌道交通運營單位要充分認識保障城市軌道交通安全運行的長期性、艱巨性、復雜性，進一步增強紅線意識和底線思維，立即通報事故事件有關情況，及時開展全員警示教育，深刻吸取事件教訓，嚴防類似事件發生。

警示通報要求各地交通運輸部門要督促運營單位細化各類設施設備養護維修規程，認真開展日常巡查，嚴格執行設施設備養護管理規則，確保系統安全可靠運行。此外，警示通報並要求，對於開通運營的全自動運行線路，各地交通運輸部門要督促運營單位對各類運營場景進行全面復盤、全面審視，加強人員培訓和演練。初期運營期間應配備具有駕駛技能的人員值守列車，全程監視列車運行狀態，一旦發生列車故障或異常情況按規則及時處置。

警示通報要求全自動運行線路初期運營期間應配備具有駕駛技能的人員值守列車。（視覺中國）

至於對於近期擬開通運營的全自動運行線路，要依照有關規定對設施設備運行質量、從業人員能力等是否具備運營條件從嚴對標、嚴格把關。