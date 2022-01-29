字節跳動向被裁員工發春節紅包　任職年限決定金額最高6888元

北京字節跳動科技有限公司（簡稱「字節跳動」）周六（29日），根據任職年限向被裁員工發放春節紅包，紅包金額介乎588元（人民幣，下同）至6888元不等。



字節跳動向被裁員工發放春節紅包，紅包金額介乎588元人民幣至6888元人民幣不等。（九派新聞）

據「九派新聞」報道，字節跳動發放的春節紅包分為5個不同檔次，曾任職3年及以上者可收到6888元、1至3年為3688元、6個月以上為1888元、3至6個月為988元，即使任職時長少於3個月，亦可獲發588元。

字節跳動向被裁員工發送的郵件顯示，自2021年1月1日至2022年1月29日，因業務調整離開的中國大陸正式員工，可以獲得今次春節紅包，紅包將默認發放至員工任職期間的工資卡內。

有被裁員工收到郵件後表示「挺感動的」，因為在字節跳動學習到很多東西，與同事相處亦很愉快。該員工指，被裁員工才可獲發春節紅包，主動離職是沒有的，「給錢挺實在的，老東家還是不錯。」

+ 1

相關話題登上微博熱搜後，網民表示：

「真的有被字跳暖到」。



「今天是打開朋友圈然後無比懷念字節的一天」。



「不僅僅是春節紅包，還包括國慶中秋的禮盒」。



「字節跳動是我任職過的公司里人文情懷做得最好的公司了」。



「領紅包那些人，應該不會覺得開心，反而會覺得自己都被裁了，還要被公司消費」。



據了解，今日頭條、抖音及TikTok母公司字節跳動2021年全年收入約為580億美元，按年增長70%，按最新人民幣匯率計算，相當於字節跳動每日收入進賬10.07億元人民幣。