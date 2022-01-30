習近平：香港實現由亂轉治　反「獨」促統鬥爭不斷加強

撰文：蘇子牧
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今日（30日），中共中央、國務院舉行2022年春節團拜會。國家主席習近平發表講話，向全國各族人民，向香港、澳門、台灣民眾和海外華僑拜年。
習近平在總結2021年的成就時提及香港，表示「香港實現由亂轉治」；在兩岸關係方面則表示「反『獨』促統鬥爭不斷加強」。

據新華社報道，領導人李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等出席團拜會，團拜會由李克強主持。

中共每年春節前夕舉行團拜會已成慣例，圖為習近平出席2020年春節團拜會。（新華社）

在總結2021年的成就時，習近平表示，中央隆重慶祝中國共產黨成立一百周年，召開黨的十九屆六中全會並作出第三個歷史決議，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。

習近平稱，一年來，中國經濟發展和疫情防控保持世界領先，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，國家戰略科技力量加快壯大，改革開放邁出新步伐，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進，碳達峰碳中和工作全面部署，國防和軍隊建設有力拓展，香港實現由亂轉治，反「獨」促統鬥爭不斷加強，中國特色大國外交繼續推進，黨史學習教育成效顯著，社會大局保持穩定，「十四五」實現良好開局。

習近平又指出，在2022年下半年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會，總結過去五年的工作，謀劃未來一個時期的發展藍圖。其中要統籌國內國際兩個大局，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略布局，統籌發展和安全，統籌疫情防控和經濟社會發展等。

習近平最後表示，北京冬奧會、冬殘奧會即將開幕，中國人民已經做好準備，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會。

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