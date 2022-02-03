北京冬奧｜105組兩岸四地藝人大合唱港星逾30位　台北101出鏡兩次

2022北京冬奧會將於2月4日開幕，今年的主辦單位再度請來2008年擔任北京奧運會的總策畫王平久，為2022北京冬奧會打造金曲，而他先前也是北京奧運會主題曲《北京歡迎你》的詞曲創作者。

這回他端出《一起向未來》群星版，邀來105組中港澳台藝人獻唱，當中港星多達32組，台灣藝人也超10人。值得一提是，該MV出現兩岸四地的地標，其中台北101出現夜景和日景，還找來一群台灣小朋友參演。



年初一（1日），北京冬奧會主辦單位釋出了開幕歌曲《一起向未來》群星版MV，全長共11分鐘，共有105組藝人現身獻唱，包含鄧超、韓庚、黃渤、黃景瑜、黃曉明、吉克雋逸、景甜、李冰冰、李宇春、劉燁、孫楠、譚維維、湯唯、佟麗婭、王寶強、吳京、楊冪、楊紫、姚晨、易烊千璽、郁可唯、袁婭維、張杰、張靚穎、張韶涵、張藝興、鄭愷、周深、周迅等近60名內地明星，以及來自港澳台、馬來西亞等地的藝人。

多位香港、台灣藝人出場。（影片截圖）

其中香港藝人多達32組，包括四大天王中的劉德華、張學友。此外還有陳偉霆、成龍、譚詠麟、葉倩文、陳小春、李克勤、莫文蔚、Twins、謝霆鋒、應采兒、薛凱琪、泳兒、劉德華、容祖兒、王祖藍、楊千嬅、鐘鎮濤等。

台灣藝人則有陳意涵、歐陽娜娜、舒淇、蘇有朋、王大陸、蕭敬騰、吳克群、信、許茹芸、張鈞甯和任賢齊等10餘人。在台灣出道的馬來西亞籍藝人戴佩妮也在列。

但有眼尖的網民發現，該MV出現兩岸四地的地標，其中台北101出現夜景和日景，還找來一群台灣小朋友參演，引起台灣輿論爭議。但有眼尖的網民發現，這份演唱名單裏，來自港台的就高達47組，除了蕭敬騰、張韶涵等近年主攻大陸市場的歌手，還包括舒淇、張鈞甯、陳意涵等。MV裏更兩度出現台北地標101，還找來一群台灣小朋友參演。這在台灣引起輿論爭議，有網民批評是「佔台灣便宜」。

值得一提是，《一起向未來》近日已推出多個版本，此前已發布60多位港星錄製的香港藝人版，以及中國、印尼、以色列、緬甸等多國歌手、運動員合唱的多語種版，也有內地明星易烊千璽發布的獨唱版MV。