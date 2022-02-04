三大領域分析中美技術競爭　北大指中國實現全面超越過程相當長

北京大學國際戰略研究院課題組，近日發表題為「技術領域的中美戰略競爭：分析與展望」的學術文章，指出中國近年來隨整體技術實力的增強，成為有影響力的科技大國，但美國技術實力依然處全球領先地位。而信息技術、人工智能、航空航天是當前中美技術競爭的三大代表性領域。



文章指，中美在信息技術領域的競爭焦點，主要包括集成電路及專用設備、信息通信設備、操作系統及工業軟件這三大領域。其中，美國政府試圖通過加大對集成電路產業的投資保持領先地位，相比之下，中國的集成電路產業處於高速發展期，已基本實現產品領域全覆蓋，但同時也存在企業多而不強等問題。此外，中國在5G通信技術上具有一定專利優勢，而在各類操作系統上則是美國具有明顯優勢，並掌握內核等核心技術。

文章稱，中美之間近年來因網絡與數據安全發生的摩擦漸多，這信息技術議題日趨安全化。面對網絡攻擊，中美都遭受了許多損失；但考慮到潛在的技術封鎖與安全產業成熟度，中國在大部分民用領域的網絡與數據安全方面都需要做出更大努力。此外，美國在全球範圍內以網絡與數據安全為由打壓華為等中國企業、渲染中國威脅，使得相關國際合作愈發困難，政治化、陣營化趨勢顯露。「技術競爭中的政治色彩也有可能隨著雙方加大投入而進一步加劇。」

文章表示，中美在人工智能領域的科學技術實力，均領先於其他國家和地區。在基礎科研方面、產業技術方面及應用技術方面衡量中俄密人工智能實力，中美各有千秋，但美國在生物合成、藥物研發中引入機器學習技術，取得了重大突破。美國也領先推進人工智能技術的軍事應用。

文章又稱，中美在航空航天領域的技術實力對比，美國在航天運輸、載人航天、衛星導航與通信、深空探測等方面絕對領先，中國則擁有獨立的技術和裝備體系，與歐、俄同為第二梯隊。然而，中國在依靠市場主體和服從商業邏輯的民用航空產業中，劣勢極為明顯。中國基本依賴從美國等西方國家購買整機或核心部件，中國企業難以通過收購獲取核心技術。

文章最後對中美技術競爭進行展望指，中國未來可能在更多技術領域縮小與美國的代差，但實現全面超越是一個相當長的過程，且面臨艱巨挑戰。在「技術危機感」蔓延於美國政界及美國嚴格實行對華技術出口管制的背景下，中方應以開放的學術交流機制、持續的研發投入、廣泛的國際科技合作、紮實的人才體系建設、有效的科技成果轉化和堅定的自主創新決心，力爭穩住優勢領域，保持落後領域的差距不被進一步拉大並盡可能縮小，在競爭激烈的新興領域積極爭奪優勢地位。