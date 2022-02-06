胡錫進：中俄團結令美不安　兩頭獅子合作比籠絡一群狗管用

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日訪華，並與國家主席習近平會談，會後兩國發表聯合聲明，內容涵蓋眾多議題，包括北約、澳美英聯盟（AUKUS）、美國、化武、新冠肺炎（COVID-19）疫情、新冠病毒溯源等。

《環球時報》特約評論員胡錫進發表評論稱，中俄兩國不是盟友，勝似盟友，合作沒有上限；又稱中俄得對方支持，戰略支撐力高於獲得幾個一般盟友，形容「兩頭獅子的合作比一頭獅子籠絡幾隻乃至一群狗管用」。



胡錫進表示，今後中俄對彼此核心利益的支持無疑只會越來越堅定，華盛頓和盟友切莫對此低估。他們可別以為他們彼此的舊式盟友關係可以繼續是21世紀霸權的支柱。霸權主義已經腐朽，美國和歐亞相關國家的盟友關係也已經文不對題，因而會有越來越多脆弱點。

普京（左）2022年2月4日訪華，在北京與習近平舉行會談（AP）

胡錫進指，中俄全面戰略協作不斷被兩國的共同利益和當今國際形勢鍛造，確實成為維繫全球戰略平衡的中流砥柱。兩國不是盟友，勝似盟友，合作沒有上限。中俄得對方之支持，形成背靠背，其所產生的戰略支撐力高於獲得幾個一般的盟友。兩頭獅子的合作比一頭獅子籠絡幾隻乃至一群狗管用。

胡錫進最後稱，中俄都是強大的國家，非美國任何盟友可比。他告誡美國和它的盟友：別惹中俄這兩個大國，對他們來說那會很不好玩。