內地「最貴春節檔」觀影人次5年新低　北京早上8點場次也要100元

據中國《證券日報》報道，內地2022年春節檔觀影人次僅1.13億，按年降29.3%，創下5年新低（不包括2020年春節檔因疫情取消）。報道指，高票價現象被視為觀影人數銳減的原因。



「今年春節檔整體觀影人次下降，總票房也不及預期。」北京一家影城經理總結稱。北京的觀眾則表示，「春節看電影，一年比一年貴了。一家五口看電影，如果買點飲料、爆米花，花費需要近千元」，又指觀影體驗太差，「電影開場2分鐘還沒關燈，找工作人員反映時發現，很多工作人員是兼職的，不完全懂流程，整個觀影過程亂糟糟的。」

報道指，這是今年電影春節檔的真實寫照。上述影城經理表示，由於電影市場不太景氣，2021年大部分影城經歷了多輪裁員，有的影城僅留下幾個人，熱門檔期全靠兼職，因而影響了工作效率。

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統計數據顯示，今年的春節檔（1月31日至2月6日）影院仍收獲頗豐，總票房收入已達60億元（含服務費，人民幣．下同），排名影史第二。但高票房是高票價帶來，今年春節檔期間平均票價為52.8元（約合65港元），按年漲8%，與疫情前的2019年相比漲幅達18%；一線城市平均票價高達66.4元（約合81港元）。

內地電影數據平台「燈塔專業版」顯示，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的全年電影票均價分別為：34.4元、35.3元、37.1元、37元、40.3元；2017年、2018年、2019年、2021年春節檔票均價分別為：37.8元、39.7元、44.7元、48.9元。

「找不到百元以下票」 黃金時段賣169元

報道指，2月1日大年初一，海淀區甚至找不到百元以下的電影票。平時售價50元左右的2D影廳，春節期間售價普遍提升至119元以上，黃金場次更是高達169元。如果想看100元左右的電影，只有早上8點多的場次。

悅東文化行政總裁師燁東表示，今年春節檔影院呈現高票價現象，其背後的根本原因還是缺乏好的電影，如果多一些高品質電影，觀眾對票價可能不會這麼敏感。另外，前幾年春節檔電影市場「走紅」，一方面是由於票價低，另一方面是由於娛樂方式較少。最近兩年，線上短影片興起，也在一定程度上分食了人們對電影社交娛樂的需求。

《長津湖》的續集《長津湖之水門橋》成為2022年春節檔期的大嬴家。（視覺中國）

票房收入60億元 觀影人次創五年新低

「燈塔專業版」顯示，截至2月6日20時，春節檔總票房收入已達60億元，觀影總人次為1.13億人，總場次為314.32萬場。與之對比，2019年、2021年春節檔的總票房收入分別為59.05億元、78.43億元；總觀影人次分別為1.32億人、1.6億人；總播放場次分別為292.5萬場、287.53萬場。

由此可以看出，今年春節檔雖然影院播放場次更多，但票房收入並沒有顯著增長，觀影人次更是顯著下滑。以春節當日為例，今年大年初一有2592萬人走進戲院，比去年少了854萬人，下降約33%；比2019年減少637萬人，下降約20%。

國泰君安研報指出，2022年春節檔雖場播放場次創近五年新高，但觀影人次卻創近五年新低。根據貓眼專業版的數據，2022年春節初一至初四的電影播放場次分別為56.4萬場、51.8萬場、49.8萬場、46.5萬場，均為近五年新高；但觀影人次分別為2592萬人、1926萬人、1893萬人、1658萬人，均為近五年最低，由此計算出來的場均觀影人次亦為近五年新低。

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電影發行價定價高 戲院壓力大

「今年票價太高，確實勸退了一部分觀眾。」上述影城經理表示，從大年初三開始，大部分影城已開始下調票價，但上座率卻沒有明顯改觀。「今年發行價定價就比往年高，整個電影行業內卷嚴重，作為終端的影院壓力就太大了。」

該影城經理對記者介紹稱，電影發行價決定影院的售價，發行價愈高，影院的票價也會愈高，「發行價相當於產品進貨價，如果票價低於發行價，影院要自己補貼」。春節檔幾大電影發行方案顯示，今年春節檔單張電影票的發行價按年高出5元至10元。發行方要求戲院應按照不低於該影片票房結算標準與其結算，如實際終端電影銷售票價高於票房結算標準的，則以實際終端電影銷售票價結算為準。

一位專注於TMT的券商行業分析師表示，春節期間，很多影院電影票價漲幅明顯，一方面是因過去一年戲院承受巨大壓力所致，很多小型戲院春節檔收入佔全年超7成；另一方面，消毒工作增加了戲院成本，疫情之下小食銷售銳減也導致戲院收入減少。

「高票價肯定會傷害觀眾的觀影熱情」，該分析師說，「電影票價格再漲下去，觀眾就都跑了。因此，相關利益方不能飲鴆止渴、竭澤而漁，還是要顧及電影行業的長遠發展。」