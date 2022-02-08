台灣擬准許商務旅客入境　陳時中：元宵後考慮「隔離縮至10天」

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一（7日）表示，擬放寬商務旅客入境，並將隔離天數從原本的14天縮減為10天。



陳時中在當日例行記者會上表示，從過年至今台灣疫情整體看來穩定，指揮中心將維持第二級疫情警戒標準至2月28日。他並透露，若28日以後疫情更穩定，邊境管制會先從商務旅遊開始鬆綁，至於觀光旅遊則尚未列入考慮。

他說明，若是商務客今年無法來台，不僅會失去了今年的生意，恐怕連明、後年都沒有，要爭取回來很困難；觀光客今年沒有明年會來，不會跑。台灣畢竟是貿易立國，因此從商務、人道思考，對旅遊業很抱歉，但期盼一起努力、盡快解封，到時再說。

台灣擬准許商務旅客入境。（資料圖片）

前疾管局局長蘇益仁近期公開指出，台灣最快2、3月就會宣布解封，前提是長者疫苗覆蓋率必須提升到九成，現階段應盡可能提升長者接種率，而非強調全民接種。陳時中回應，各界都很積極討論解封議題，這兩天他看到大家意見雜沓，他理解都為了社會好，指揮中心會列入2月28日以後的相關措施參考，選擇兼顧民生經濟與疫情控制，找出一套「台灣模式」。

隔離10天 預期對社區影響不大

陳時中接受電台專訪時進一步說明，除了有居留證或護照的放行入境，商業、人道可採專案入境，未來可能先放鬆「商務資格」，檢疫也會放鬆，考慮從隔離檢疫14天縮短為10天。「10天全世界都會接受，台灣應該也可以接受。」陳時中說，10天以後才驗出Omicron的個案很少，可能100人裡面有1人會被放出去，但這1人會繼續作自主健康管理，加上病毒量很低，預期對社區影響不大。

何時要將商務入境14天檢疫縮為10天？陳時中指出，這還要再觀察一段時間，可能元宵節過後再來考慮，畢竟元宵節和春節一樣都是人流聚集的節慶。至於有沒有可能改為「5+5」（5天集中隔離+5天居家隔離），陳時中透露，「7+3」大概一定可以，「5+5」也沒被排除。