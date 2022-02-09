國家藥監局：目前共批准新冠檢測試劑68個　產能達一天5130.6萬份

國家藥監局近日發布的《2021年度醫療器械註冊工作報告》，內容提到，2021年應急審批14個新冠病毒檢測試劑。目前國家藥監局共批准新冠病毒檢測試劑68個，產能達到一天5130.6萬人份。



該工作報告指出，截至2021年底，國家藥監局共批准新冠病毒檢測試劑68個，包括34個核酸檢測試劑、31個抗體檢測試劑、3個抗原檢測試劑，產能達到一天5130.6萬人份。

此外，國家藥監局還批准了基因測序儀、核酸檢測儀、呼吸機和血液淨化裝置等16個儀器設備。截至2021年底，共批准108個新冠疫情防控醫療器械產品。

近日，由清華大學醫學院郭永教授團隊，與北京新羿生物科技有限公司等聯合研發的，新冠病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)正式獲批上市。（澎湃新聞）

2021年，國家藥監局按照《創新醫療器械特別審查程序》《醫療器械優先審批程序》繼共收到創新醫療器械特別審批申請249項，比2020年增加26.4%，其中62項獲准進入特別審查程序，收到優先申請41項，比2020年增加46.3%，14項獲准優先審批。2021年，國家藥監局共批准35個創新醫療器械上市，比2020年增加35%。

國家藥監局指出，2021年一共批准的35個創新醫療器械產品，其核心技術都有國內的發明專利權或者發明專利申請已經國務院專利行政部門公開，產品主要工作原理和作用機理為國內首創，具有顯著的臨床應用價值。從2014年至2021年，國家藥監局共批准134個創新醫療器械，其中，境內創新醫療器械涉及14個省的104家企業，進口創新醫療器械涉及2個國家的5個企業。