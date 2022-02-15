深圳春節樓市「花式促銷」買房送家電　市場卻幾乎「零成交」

深圳市今年春節期間樓市交易持續低迷，據官媒《央視財經》報道，儘管開發商推出了各式各樣的促銷手段，市場卻幾乎「零成交」。

至於節後的市場走勢，報道指，深圳多個新樓盤節前入市的新建住宅項目認籌情況普遍不及開發商的預期。



今年春節期間，深圳大部分新樓項目營銷中心都選擇了正常開放或提前恢復營業，現場推出了各式各樣的促銷手段。深圳某樓盤銷售人員表示，春節期間有家電9件套抽獎、「砸金蛋」抽小家電等優惠活動。深圳某地產中介公司經紀表示，目前龍華區有些新樓盤優惠力度較大，過年期間有「3個99折」，每個樓層、房號的價格都有不同優惠。

然而，深圳市房地產中介協會統計的數據顯示，春節期間（1月31日至2月6日），深圳市新樓與二手樓成交量（完成產權過戶）分別為0套和1套，顯示市場低迷，觀望情緒濃厚。

2022年，中國各地樓市延續嚴格的調控政策。（新華社）

「萬人搶樓」光景不再 新樓市場分化嚴重

2022年伊始，深圳多個新樓盤開局不利，銷售行情分化顯著。隨著深圳樓市長效機制逐步形成，開發商坐等客戶上門搶樓的日子已經結束。在二手樓成交低迷的市場背景下，地產中介轉做新樓代理銷售已成為普遍現象。有中介門市春節期間大部分的業務員都轉向新樓市場，甚至還代理深圳周邊地區的新盤銷售。

中原地產研究院數據顯示，深圳目前有67個新建住宅項目在售，包含一些以往的熱門新盤。隨著時間推移，深圳新樓市場的分化越來越嚴重，深圳某地產中介公司福田北區副總經理孫佳彥表示，很明顯，龍華、寶安、沙井等區的成交好過光明區，因為二手樓的價格明顯比一手樓貴，貸款也沒有一手樓方便，當差價有10%至20%時，一手樓的優勢就非常明顯了。

報道指，樓市低迷的情況不只是在深圳出現，中國很多重點監測城市都出現樓盤成交量大幅下滑的情況。今年春節期間，廣州新建住宅共成交17套，成交面積為1770平方米，成交量較去年春節期間下降70.69%。深圳美聯物業全國研究中心總監何倩茹說，春節這個時間段不是地產銷售的旺季，跟往年相比只是正常的低迷的狀態。她相信隨著更多返鄉人群回到深圳工作，新樓市場的銷售量會逐步回升。

二手樓參考價實施一年 有成交價打七折

深圳一手樓成交低迷，二手樓的成交情況也不容樂觀，目前深圳二手樓參考價出台已滿一周年，深圳市房地產信息平台顯示，2021年深圳二手住宅共成交40699套，按年減少57.3%，創下近15年的新低。1月，深圳二手樓成交跌至近十年來的最低谷。

春節過後，二手樓情況亦不容樂觀，在深圳福田區的一間地產中介門店，中介人員說，今年春節期間，他們每天會打三到四百個電話約訪客戶，但一週下來，整個門店的二手帶看量基本為零，整個負責區域都沒有成交。

由於二手樓成交量持續低迷，業主對於價格也逐漸鬆動，購樓者議價空間上升。深圳市房地產信息平台數據顯示，2022年1月，深圳二手住宅共成交1557套，按年下滑64.38%，成交面積為14.73萬平方米，按年大跌75.04%，為近十年來最低值。多間地產中介機構的數據顯示，愈來愈多的二手樓房源成交向參考價靠攏。二手樓參考價新政出台一年後，深圳部分熱門小區成交均價下跌20%至30%，部分小區相當於打7折。

深圳某地產中介公司福田北區副總經理孫佳彥表示，春節前跟春節後，在一二月份，目前二手樓的帶看情況，主要還是集中在跟指導價比較接近的二手樓房源上，離指導價差距比較大的，成交量非常少，甚至是零成交。跟指導價接近的樓房，目前成交也基本是120平方米以下的小樓房。