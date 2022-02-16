廣西安徽相繼公布「領導熱線」　官媒憂：不如優化機制性訴求渠道

日前，安徽亳州、廣西南寧兩地，為了方便群眾、企業反映問題，相繼公布市委書記、市長等當地領導幹部的電話號碼。在內地雖引發不少迴響但也有質疑之聲。在政策落地一周之後，中央政法委機關報《法治日報》發文認為此舉動雖有誠意，但無法形成長期有效機制，容易只保持 「 三分鐘熱度 」或陷入形式主義的窠臼。



綜合內媒報道指出，2月7日，內地春節後的首個工作日，不少地區將「開年第一會」聚焦到營商環境建設。安徽省亳州召開「改進工作作風為民辦實事為企優環境」大會向社會公開了包括市委書記、市長在內共 81 位領導幹部的手機號碼，並表示要真正做到「民有所呼、我有所應」。同一天，廣西南寧也在春節之後的第一個工作日，將縣市兩級黨政主要負責人和紀委書記 ( 紀檢監察組組長 ) 共 40 餘人的電話號碼向社會公開。

經內地媒體記者測試和調查後發現，安徽亳州公開的手機號碼確為領導幹部個人電話，也由領導幹部個人接聽；南寧市領導幹部的電話則由 12345 政務服務便民熱線安排的專人統一接聽處理。南寧市的「領導熱線」其實是政府熱線，公布幹部個人電話更像是噱頭。

其實公佈領導幹部的電話號碼，並不是亳州、南寧兩地的全新創舉。廣西南寧這次推出相關政策的市委書記徐海榮早在一年半前，時任烏魯木齊市委書記的他，就曾在疫情防控工作中公佈過自己的手機號碼。

南寧市委書記徐海榮在烏魯木齊任職時就曾公布過手機號。（南寧市委官網）

此外，安徽除了亳州多地都有類似政策，2020年5月，安徽東至縣政府網站公佈30餘項民生工程等重點工作的12名縣領導聯繫方式，其中包括縣委書記等人。時任東至縣委書記的李明月此後對媒體表示，自從手機號碼公開後，他平均每天能接到幾十個電話或者短信，「雖然反映的大多數看起來是雞毛蒜皮的小事，但對老百姓來說，就是實實在在的大事 。」

2015年，時任安徽碭山縣委書記的朱學亮，把自己的手機號公佈在當地國省道的標識牌、縣委黨務公開欄和信訪接待中心。朱學亮表示，自己最多一天能接到200多個電話，他力推手機真正公開，要求領導幹部必須以身作則。「不能弄兩個號，一個自己用，一個讓辦公室工作人員拿著，糊弄老百姓。」他表示，這樣雖然累些，但能掌握基層實情。

但對於領導幹部公佈手機號這件事，內地輿論場上看法不一。《齊魯晚報》發出一篇《公佈領導幹部手機號，誠意可嘉邏輯存疑》的文章，一方面肯定了當地有關部門的誠意，但也指出「在關注度下降、各方面壓力趨緩之後，這種積極的互動溝通，還會否延續？」 文中提到，公佈領導手機號，和12345政務熱線的職能產生了不必要的重疊。

《法治日報》也指出，公開領導幹部的電話並非新鮮事，但從此前一些地方的運行情況看，這一舉措並沒有達到預期效果，一些電話可能在公開之初保持了暢通狀態，卻沒有形成長效機制，「熱乎一陣就涼了下來」，還有一些電話長期佔線、不在服務區、無人接聽。「有了這些前車之鑑，我們擔心後來者會重蹈覆轍，只保持三分鐘熱度 ，或陷入形式主義的窠臼。」

《法治日報》提到，目前各級政府已經有一套相對健全成熟的訴求接收處置系統，在正常情況下，這套系統能夠把企業、民眾的訴求傳遞到有權有責處置的部門或環節，從而為企業、民眾有效排憂解難。「這樣就不需要一個地方、一個部門主要負責人直接介入。只有訴求接收處置系統運行不暢、處置不力、辦事不靈時，相關領導幹部的介入才能顯現出威力 。」

《法治日報》提到，「領導熱線」應該成為對機制性訴求渠道的監督熱線，成為企業、民眾訴諸常規渠道無果的救濟性熱線。各地更應該在機制性訴求渠道的建設上多下功夫，把機制性訴求渠道打造成溝通暢、反應快、辦事靈、有誠意、有溫度的服務媒介，不斷提升機制性訴求渠道的服務效能和公信力，「這才是完善治理體系、提升治理能力的剛需」。