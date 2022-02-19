菜荒｜內地供港生鮮快速通關助力　蔬菜供應恢復七成價格仍貴50%

跨境貨車司機接連染疫，本港蔬菜和鮮活食品供應緊張，價格一度飆升。販售蔬菜鮮肉的網上街市「快餸屋」向《香港01》記者透露，「文錦渡過關現只有供港食品貨車，非常通暢」，通關速度提升有效提升抵消了司機不足的問題，緩解供應不穏定的情況。



香港農業專區有限公司總經理邵菁則提到，蔬菜的大批發商貨源沒有影響，但小店可能就「叫不到貨」了，所以聽說部份地區的店舖沒有足夠貨，蕃茄、豆胚等短缺。他指出，整體而言，市場供應已回復約七成，價格雖仍比之前約貴50%。但這幾天亦有回落，料會漸趨穩定。



快速通關解司機不足難題 供應量恢復穩定

深圳市口岸辦將文錦渡口岸已調整為鮮活食品貨物跨境運輸車專用口岸，接連有跨境司機染疫，先前港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝曾表示，目前僅餘不足50名司機送菜，鮮活食品價格上漲將持續一段時間。

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14日央視曾發布新聞指出，廣東各地持續保障蔬菜、冰鮮肉類等各類物資安全穩定供港。海關會為供應到香港食品農產品企業開通『綠色通道』。

香港農業專區有限公司總經理邵菁提到，中央確實力保供香港鮮活食品的政策，廣東省各部門已經貫切落實執行，供港速度已有所提升。深圳市口岸辦已經將文錦渡口岸，調整為鮮活食品貨物跨境運輸車專用口岸，確保生鮮貨物快速通關。

邵菁表示，短時間之內通關速度提升部分抵消了司機不足的情況。「目前，就我們自家司機反映，文錦渡過關現只有供港食品貨車，所以非常通暢。」他指出，蔬菜供應已回復到市場約七成。「價格雖然是比之前約貴50%。但這幾天亦已有所回落。」

而本港政府公佈數據則指出，17日由內地供港的蔬菜供應量，約為平日供應量的九成；而內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦為平日約七成。雖數據有落差，但都強調供應已逐步恢復穩定。

菜價仍貴50% 網上購菜成趨勢

不過，仍有部分民眾反映買不到菜，或是有些菜，如蕃茄、豆胚很難搶，港人愛食的菜芯價格亦升到2倍以上。邵清指出，有二三百件貨的單的大批發商（大庄）會繼續拿到貨，「細庄小件就叫不到貨了」。小店受到此波疫情影響。邵清提到，某些菜類供貨確實有所短缺，「但整體而言，沒什麼缺貨，可能只是量比較少。」

另外，快速通關雖然緩解部分問題，但運輸司機仍舊不夠，因此無法直接把菜送到鋪頭，而是送去上水分貨，「快餸屋」指出，現在鋪頭都要自己安排把菜運到鋪頭。運輸成本因此上升，價格受到輕微影響。部分菜的價格有攀升，「如蕃茄賣到20蚊/斤，菜芯平時街市賣12到15蚊/斤，現在賣20到25蚊/斤。」

此次本港疫情嚴峻，蔬菜和豬肉的市場需求有上升。另外，由於防疫政策和擔憂疫情，許多民眾不外出，改通過網絡叫外賣或訂食材。

「快餸屋」是本港首間網上街市，除有實體店面亦有網上店鋪。快餸屋指出，對比線下實體店，線上的快餸屋鮮活食材需求增加較大，訂單在此次疫情爆發後上升了超過一倍。

「快餸屋」指出，店內進口的蔬菜大部份來自雲南省，廣東省地區如清遠，惠州等地。新冠肺炎疫情以來，由於內地疫情控制非常成功，加上有本港的蔬菜及鮮活的食品供應商，過去內地疫情對蔬菜供應沒有太大影響。反而是此次疫情因為運輸力不足，影響則較嚴重。

上水屠房疫情 19號供貨受影響

此前，港府曾表示，冰鮮家禽和肉類整體貨量平日七成左右，活豬供應則一切如常。但受18號上水屠房從業員染疫，屠房需暫停服務消毒。

「快餸屋」在活豬進口方面，是本港三間活豬代理商之一的香港農業專區的姐妹公司，他們也證實，近期活豬供給狀況是穩定的，「沒有受疫情影響」，快餸屋的後台數據大約跟政府提供的一致，他們相信19號豬肉就會恢復有限度供應。

《香港01》記者實地走訪油麻地一帶的豬肉攤，18日下午爆出上水屠房86名員工染疫後，下午4時半，豬肉攤販前排滿了買豬肉的民眾。攤販透露，到了下午5時，豬肉幾乎都被搶完，「冇晒，豬梅花全部都冇喇，淨低豬pat pat」。攤販表示，19日的豬肉供應會受到影響，但他預估「後日（20日）就會有啦！」。