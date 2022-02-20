同事偷看糧單　盒馬鮮生員工被指「洩密」遭炒魷

阿里巴巴旗下生鮮食品零售平台「盒馬鮮生」一名鄭姓員工工資單被同事偷看，結果公司以「洩漏工資」為由，將鄭男開除，引發爭議。



據《澎湃新聞》報道，2月10日，山東濟南盒馬鮮生濟南印象城店員員工小鄭，在公司發薪日那天，查詢個人工資單時，被同事偷瞄。2月12日，小鄭被公司告知要開除他，理由是洩露機密，導致部門有兩位同事因此想離職。

小鄭所在盒馬門店相關工作人員回應，員工工資資料屬於公司機密，在入職培訓時、員工手冊等都已明確提及。經調查核實，小鄭在職期間違反公司規定，屬於一類違規。

小鄭表示，其去年11月畢業後到女朋友所在位於山東濟南的盒馬鮮生濟南印象城店任職，負責該門店水產海鮮部門的面銷、收銀等相關工作。試用期到今（2022）年的2月25日。但2月12日他就被開除了。

小鄭說，自己在盒馬鮮生除做本職工作外，還會做其他工作，比如殺魚。春節期間他也一直在上班，所以這個月的績效工資和綜合工資會比其他同事高。被開除時，領導告訴了他，其中一位想離職同事還曾發語音向小鄭承認「偷看了一眼」他的工資。據小鄭與前同事的聊天記錄，確實有一名同事曾傳訊息對小鄭表示「偷看了你一眼」。

他提到，雖然對公司的處罰結果迷惑不解，「但是迫於領導壓力，我還是簽了處罰書，隨後離開公司」，而他已向濟南市歷城區勞動部門反映情況，決定申請勞動仲裁以維護自己的合法權益。

小鄭認為，他的工資情況是同事「偷瞄」到的，並不適用於公司「一類違規」的情況。據了解，盒馬鮮生指的「一類違規」規定的是以謀利、破壞公司經營等不當目的，獲取、使用、洩露、傳播、出售任何敏感數據或試圖從事前述行為的，無論是否達成或是否有後果發生，則作出辭退，並可並處永不錄用的處理。

小鄭目前已提出了四點訴求，一是撤銷處罰；二是公司道歉；三是根據其在本單位工作的時間，進行經濟補償；四是對其個人名譽和心理精神方面賠償2到3萬元人民幣。

律師：若工資單是被偷窺外洩 員工無過錯

報道引述陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善說法指出，員工工資並非必須保密事項，不過。如果用人單位在員工手冊或者與員工簽訂的保密協議約定了員工工資屬於商業機密，則可認定為員工工資屬商業機密，員工不得對外洩露。

但趙良善也表示，員工洩露工資，指的是員工「故意為之」。這次事件中，當事人小鄭的工資單被同事偷窺造成洩露，員工小鄭不存在過錯，因此，盒馬鮮生不得以此為由開除小鄭。

趙良善指出，盒馬鮮生開除小鄭的做法不合法，屬於違法行為。可先向盒馬鮮生所屬地的勞動監察部門反映，由勞動監察部門調處；亦可向盒馬鮮生所屬地的勞動爭議仲裁委員會提起勞動仲裁，由勞動爭議仲裁委員會公正裁判。如對仲裁裁決不服，可向盒馬鮮生所屬地的法院提起訴訟，以維護其合法權益。