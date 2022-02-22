2025年目標提供900萬養老床位　國務院：漸進式延緩法定退休年齡

2月21日，國務院印發關於《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》。規劃提到，制度方面要完善基本養老保險和基本醫療保險體系，實施漸進式延遲法定退休年齡，鼓勵老人繼續發揮作用。並要擴大老年人慢性病用藥報銷範圍，將更多慢性病用藥納入集中帶量採購，降低老年人用藥負擔。更要全面放開養老市場，預計在2025年提供900萬張以上養老床位。



根據國家統計局今年1月公布的資料，2021年末的數據顯示，16道59歲的勞動年齡人口8億8222萬人，佔全國人口的比重為62.5%；60歲及以上則有2億6736萬人，人口佔全國人口的18.9%，65歲及以上人口2億56萬人，佔14.2%。內地65歲以上的人口已超過2億人。

國務院日前印發《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》，強調要積極應對人口老齡化國家戰略，推動老齡事業和產業協同發展，要全面放開養老市場。

根據國務院公布的表格。2025年預計要提供養老床位900萬張以上，養老機構護理型床位要達到55%，每千名老年人要配備至少一位的社會工作者等，並強調會擴大老人慢性病用藥的報銷範圍，更會透過集中採購的方式，降低價格以減輕老人用藥負擔。

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而隨著中國人口老齡化趨勢加快發展，現行退休年齡是否偏低，過去曾引發社會熱烈討論。根據中國退休制度，男性年滿60歲、女幹部年滿55歲、女工人年滿50歲可退休。

國務院印發的規劃則提到，要實施漸進式延緩法定退休年齡，並鼓勵老年人繼續發揮作用。鼓勵各地建立老年人才信息庫，為有勞動意願的老年人提供職業介紹、職業技能培訓和創新創業指導服務。

此外，也鼓勵要創新發展老年教育，加快開辦老人大學等教育機構，預計2025年每個縣（市、區、旗）都至少要有一所老人大學，希望能豐富高齡人士的生活和培育人才。