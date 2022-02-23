江蘇推遲退休政策下月實施　屬自願性質時間最短不少於一年

內地面對人口老齡化的問題，早前江蘇省人社廳發布《江蘇省企業職工基本養老保險實施辦法》，規定了推遲退休政策，明確經本人申請、用人單位同意，報人社部門備案，參保人員可推遲退休，推遲退休的時間最短不少於一年。新措施將於3月1日起正式施行。



目前內地在退休年齡方面，現行法定退休年齡是男職工60歲，女幹部55歲，女工人50歲。

《澎湃新聞》報道指，復旦大學人口研究所教授任遠表示，延遲退休年齡總體上是大勢所趨，內地的退休年齡總體上是相對較低的。

此前內地公布的「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確提出，按照「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則，逐步延遲法定退休年齡。

人社部中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛此前曾指出，小步調整簡單理解就是延遲退休改革不會「一步到位」，而是採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月，節奏總體平緩。比如說，原本滿50歲退休的女性，政策實施後，第一年，變成50歲1個月或幾個月退休。不同年齡段的人，退休年齡不同。以此類推，經過若干年過渡期完成改革。

金維剛強調，延遲退休不會搞「一刀切」，不是規定每個人必須達到延遲後的法定退休年齡才能退休，而是要體現一定的彈性，增加個人自主選擇提前退休的空間。這是延遲退休改革最大、最重要的特徵。