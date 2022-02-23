江蘇八孩母案｜調查組負責人回應官媒13問　重申：八孩母不是李瑩

徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋一事，江蘇省委省政府展開調查組，2月23日公布調查結果，確認八孩母親的身分是來自雲南的小花梅，被拐賣到江蘇。調查組負責人也回應新華社記者提出的13個問題。



2月23日江蘇省委省政府公布調查結果，已批捕涉嫌拐賣罪的2人和涉嫌虐待罪的楊某俠丈夫董某民，豐縣則有高達17名官員遭問責，縣委書記和副書記被撤職。



首先大眾最關心的就是，八孩母親楊某俠的真實身分，到底是不是失蹤的李瑩? 此前內地網民指出，楊某俠與其叔叔家1996年失蹤的12歲女兒李瑩容貌接近，據傳李瑩的父親是名老兵，因思女成疾已經去世了，內地網民認為李瑩與八孩母親楊某俠相似。

對此，調查組負責人回應，結果如徐州第三次發布所稱，楊某俠真實身份為雲南省福貢縣亞谷村的小花梅。針對「楊某俠可能是四川籍失蹤女子李瑩」的問題，公安機關開展專門調查。三次結果都證明八孩母親楊某俠並非李瑩。

調查組指出，一是經江蘇公安機關會同四川公安機關將李瑩母親與楊某俠進行DNA檢驗比對，結果排除生物學親子關係。二是經南京醫科大學司法鑒定所對李瑩母親與楊某俠進行DNA檢驗比對，結果仍排除生物學親子關係。三是經公安部物證鑒定中心鑒定，再次排除李瑩母親和楊某俠存在生物學親子關係。據此認定楊某俠與李瑩不是同一人。

調查組指出，此後他們也將楊某俠與其他親戚DNA檢驗結果比對也一致，綜合DNA檢驗比對、查閱雲南戶籍底冊和調查走訪，認定楊某俠就是雲南省福貢縣亞谷村的小花梅。

對於新華社記者提問「為何八孩母親楊某俠的多張照片看上去不像同一個人?」調查組負責人則提到，楊某俠近照從抖音視頻中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異。同時，受年齡增長造成的皮膚老化、毛髮退化、脂肪組織液化以及牙齒缺失等因素影響，楊某俠容貌也發生變化。

2月22日，公安部物證鑒定中心運用人像特徵比對、重疊比對等方法檢驗，鑒定楊某俠與董某民結婚證照片、楊某俠在雲南第一次結婚照片、網傳視頻截圖楊某俠照片、楊某俠身份證照片等。經人像智慧鑒定系統進一步比對檢驗，5張照片的相似度較高，認定為同一人。

而針對八孩母親楊某俠的年齡問題，調查組則稱，公安機關調查中發現，小花梅存在4個出生日期。出生年份有1974年、1969年、1977年三種資料。她的真實出生日期是1977年，今年45歲。

其中，1974年2月11日的生日出現在小花梅在雲南第一次婚姻結婚證上，經查當時小花梅不滿20歲，為辦理結婚證謊報年齡。1969年6月6日的生日出現在小花梅與董某民結婚證上，登記的名字是楊某俠，這個出生日期和江蘇登記的楊某俠（小花梅）戶籍資訊一致，調查組指，這個生日是董某民辦理相關證件時編造。

1969年8月7日的生日則出現在楊某英身份證上，經查是2011年董某更（董某民的父親，2019年去世）購買的假證，用來給董某民次子董某辦理出生醫學證明。1977年5月13日的生日則是小花梅留在亞谷村的戶籍卡，結合其親屬回憶旁證，此日期是小花梅真實出生日期。

「徐州八孩母親」風波的起因源於社交媒體的一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波發酵至今。（網絡視頻截圖）

對於八個孩子是否都為楊某俠（小花梅）所生，長子和次子年齡為何相差12歲?調查組負責人則稱，1999年小花梅生育第一個孩子後，採取了節育措施，至2010年董、楊二人未生育，後節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。

調查組指出，基層計生工作人員在跟蹤管理、服務指導、資訊採集等方面未能認真履行職責，負有失管失察責任，經DNA比對，8個孩子都是小花梅和董某民所生，其中長子董某港為1999年出生，是楊某俠長子，他也回應稱母親以前精神穩定的時候，會送他去上學。

對於小花梅是否被拐賣，調查組負責人也詳述了被拐賣的經過。負責人指出，1998年初，小花梅被桑某妞（女，1974年7月出生，雲南省福貢縣人）從亞谷村帶至江蘇省東海縣。桑某妞與其丈夫時某忠（江蘇省東海縣人）合謀，桑某妞以給小花梅看病為由，將小花梅從雲南省福貢縣帶至江蘇省東海縣家中，後以5000元錢（人民幣）將小花梅賣給東海縣徐某東。

徐某東透露，他小花梅共同生活三四個月後，於5月上旬某日早晨發現小花梅不知去向，請鄰居及親屬一起尋找兩三天未果。後徐某東向時某忠索要了2000元「賠償金」。2月22日，豐縣人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人桑某妞、時某忠，以涉嫌拐賣婦女罪依法批准逮捕。公安機關以涉嫌收買被拐賣的婦女罪，已對犯罪嫌疑人徐某東採取刑事強制措施。

而小花梅又是如何與董某民（八孩父親）結婚的?調查組負責人指出，逃走後的小花梅被譚某慶、李某玲夫婦收留在夏邑縣駱集鄉經營的飯店內，一個月後賣給在飯店附近工地務工的霍某渠、霍某得，二人將小花梅帶回江蘇省豐縣後，經劉某柱介紹轉賣給董某更，董某更就是董某民的父親。而董某民則因涉嫌虐待罪已遭批捕。

調查組指出，已對犯罪嫌疑人劉某柱、霍某渠、霍某得、譚某慶、李某玲，公安機關已立案並採取刑事強制措施，繼續開展偵查取證工作。

針對先前豐縣拒絕承認人口拐賣，官方通報多次改口。據江蘇省調查組23日公布的調查結果，豐縣共有17人遭到問責，其中豐縣縣委書記、豐縣縣委書記婁海及縣委副書記、縣長鄭春偉都遭撤職。

調查組負責人提到，豐縣生育八孩女子事件暴露出江蘇省省有關地方黨委和政府一段時間貫徹落實黨中央決策部署不力，在基層組織建設、婦女兒童權益保障、特殊群體救助關愛等方面存在不少問題和短板，反映出少數黨員、幹部沒形式主義、官僚主義嚴重，法治意識淡薄，江蘇省將深刻汲取教訓。

而未來針對女性和精神疾病患者權益保護，徐州將會採取哪些措施? 此前有許多網民引述歷史資料，指出徐州婦女拐買現象「長期存在」。

調查組則回應，徐州市將按照江蘇省統一部署，開展侵害婦女兒童等群體權益問題專項排查整治工作，明確精神疾病、智力障礙、被限制人身自由等10類排查重點，在全市範圍內進行「梳網清格」，對發現的侵害婦女兒童線索，堅決依法查處，切實維護婦女兒童等群體的合法權益。