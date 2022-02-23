寒潮來襲｜最強時段已過去　持續一個月南方低溫雨雪天氣將結束

自農曆新年開始，大範圍低溫雨雪過程頻繁影響中國南方地區，幾乎覆蓋從西南地區到江南地區的大部分區域，部分地區降雪更達到暴雪量級。內地傳媒引述中央氣像台首席預報員馬學款表示，大部分降水過程都是冷暖空氣相互作用造成，這次也不例外。

但馬學款同時指，已經持續一個月的南方低溫雨雪天氣將在周四（24日）基本結束，這次雨雪過程最強時段是在周二（22日）早上8時至周三（23日）早上8時。



馬學款解釋，由於前期南方持續受到冷空氣影響，近地面氣溫下降明顯，形成了一個「冷墊」。在冷墊之上，南支槽的東移引起低空暖濕氣流發展，途經冷墊時氣流抬升形成降水，而近地面較低的氣溫則有利於雪或雨夾雪等固態降水的出現。由於水汽和動力條件良好，降雪量普遍較大，令部分地區可達到暴雪、大暴雪量級。

已經持續一個月的南方低溫雨雪天氣將在周四基本結束

馬學款指，從氣溫統計數據來看，目前南方還沒有進入氣像意義上的春天，仍處於冬季。與往年平均狀態相比，今年2月份南方地區的雨雪過程更頻繁，低溫陰冷天氣持續時間更長。但隨著春天腳步愈來愈近，已經持續近一個月的南方低溫雨雪過程即將宣告結束。

據報道，廣東自2月18日以來遭受強冷空氣入侵，全省處於低溫陰雨天氣籠罩中，其中清遠、肇慶、韶關等高海拔山區出現雨夾雪和凍雨。廣東省氣像台首席預報員梁巧倩表示，廣東這次天氣過程主要特征有兩點。第一，持續性、穩定性降水，且累積雨量較大。截止目前，全省大部地區降水持續時間長達72小時以上，大部分市縣累計降水量達到100毫米以上。第二，低溫陰雨時間較長、晝夜溫差小，導致天氣濕冷，體感也十分寒冷。