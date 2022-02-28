深圳昨增36宗本土病例迎新一波疫情　專家：Omicron來勢兇猛

深圳近日迎來新一波疫情，連續數日呈現兩位數的本土確診病例，受到關注。深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊今日（28日）表示，Omicron病毒來勢兇猛，傳染性很強，但他的判斷是不會引起深圳大面積爆發。



根據最新數據，深圳27日新增36宗本土病例，其中30宗為確診病例，6宗為無症狀感染者。27宗在集中隔離觀察的密接人員中發現，8宗在重點區域核酸篩查中發現，1宗在重點人群核酸篩查中發現。此外，深圳在26日則新增30宗本土病例，25日新增18宗本土病例。

針對本輪疫情，在2月28日召開的新聞發布會上，深圳市衛生健康委二級巡視員林漢城表示，深圳將從流調溯源、隔離管控、核酸檢測、醫療救治等方面進行處置。

林漢城稱，深圳將一方面以最快的速度排查密接、次密接、重點人群等涉疫高風險人員，並按要求分級分類落實管控措施，對外溢人員及時通報或協查。同時，迅速查清所有病例及其核心密接的活動軌跡，梳理出病例軌跡涉及的居住地、工作場所、重點場所並及時落實管控。另一方面做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人，把握時間排查出陽性感染者。

林漢城又稱，深圳還加大對違反防疫規定行為的查處力度。例如近日某口腔門診部、深圳榮超物業管理公司因不查核酸證明、不督促乘電梯人員戴口罩等原因涉嫌違反防疫規定被立案查處。

專家：不會引起大面積爆發

對於深圳本輪疫情的預判，深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊表示，「奧密克戎（Omicron）病毒來勢兇猛，傳染性很強，但我的判斷是不會引起深圳大面積爆發」。

劉磊表示，目前深圳防控工作要建立在兩個基礎之上：政府強有力的支持和市民的積極配合。他說：「尤其是市民的積極配合，是對社會防疫工作最大的貢獻。」