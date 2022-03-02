反俄反戰檄文遭封殺後　中國學者再次罕見發聲

日前，五位中國著名歷史學者罕見發表聯署公開信，譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，並表達對烏克蘭人民的同情，呼籲反戰。這封公開信2月26日在中國社交媒體微信上發布，幾小時後就遭到中國網絡封鎖，目前只能在外網看到。

「無論俄羅斯有千種理由，萬般藉口，以武力入侵一個主權國家都是對以聯合國憲章為基礎的國際關係準則的踐踏，是對現有國際安全體系的破壞，」五位中國歷史學教授在這篇題為《俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度》的公開信中寫道。

香港大學歷史學教授徐國琦是其中一位簽署者。在接受BBC中文網採訪時，他直截了當地指出，「侵略就是侵略，不能指鹿為馬」。「我們希望呼籲理性、呼籲良知，也呼籲大家走出狹隘的民族主義的陷阱。」

簽署公開信的還有南京大學歷史學院教授孫江、北京大學歷史學系教授王立新、清華大學歷史系教授仲偉民和復旦大學歷史系教授陳雁。這些大學都是中國頂尖大學。

2022年2月28日，聯合國難民署負責人表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過50萬人逃離烏克蘭。（美聯社）

五位教授在公開信中表示，「連日來，網路即時直播戰況：廢墟、炮聲、難民……烏克蘭的傷口深深地刺痛了我們。作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家，家破人亡、餓殍千里、割地賠款……這些苦難和恥辱鑄就了我們的歷史意識，我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受。」

徐國琦教授專門研究第一次世界大戰。他形容一戰是歐洲大國「夢遊般地走進戰爭」，而一旦戰爭打響，就是一條不歸路。戰爭持續了數年，導致德意志帝國等四大帝國瓦解，大英帝國和法蘭西共和國兩大強國開始走下坡路。「戰爭的走向不是以領導人的意志為轉移；不是以一個國家有多少原子彈、導彈和部隊所決定」，徐國琦教授說。

他還引述二戰等歷史進行詮釋。1941年日本向美國不宣而戰，偷襲珍珠港，以為能夠得逞，結果日本成為世界上唯一一個遭受兩顆原子彈襲擊的國家。再比如1979年前蘇聯入侵阿富汗，十年後蘇聯解體。

「我們覺得，如果在21世紀還回到18世紀那種野蠻戰爭，去侵略另一個國家，這對人類文明來說是不可以接受的。作為歷史學者來說，我們認為那一頁已經翻過去了。但是歷史在重演。今天的重演就有可能導致第三次世界大戰，走上不歸路。」徐國琦教授說。

他與四位歷史學者在公開信中呼籲，「我們堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動。我們擔憂俄羅斯的武力行為將導致歐洲乃至整個世界局勢的動盪，引發更大範圍的人道主義災難。」

這份公開信受到非官方智庫歐洲對外關係委員會亞洲項目主任、歷史學家顧德明（Francois Godement）的推介。顧德明稱，他為這五位中國歷史學家感到驕傲。

徐國琦說原本希望公開信能夠吸引其他學者一起簽署，起到反戰和維護國際慣例的想法，但沒想到很快遭到封殺。五位教授也遭到攻擊。

在社交媒體微博上，仍可以看到民眾對五位教授的批評。目前擁有超過155萬粉絲的熱門時事博主「帝吧官微」貼文表示：「今天美國海軍還在挑釁我們，把軍艦從台灣海峽開過，你們為什麼不發表態度呢……如果反戰、反霸權，請不要選擇性的發表態度，不然會讓人反感，甚至有點傳謠的感覺。」截至2月28日，該貼文獲得1萬人點贊，超過600人轉發。貼文下不少留言稱五位教授是「奸細」、「叛徒」、「顏色革命」等。其中一位說，「反戰不反美，心裏必有鬼」。

徐國琦說，「民族主義導致了20世紀一系列戰爭和衝突，一戰、二戰都是在狹隘的民族主義之下造成的。狹隘、盲目的民族主義不僅對中國，對所有國家都有風險。」

BBC中文網表示，中國大陸的學術環境近幾年來飽受非議，不時有教授因發表言論而遭受處罰，學生舉報老師的事件也時有發生。當問到是否有此擔憂時，徐國琦說：「我們當時的出發點就是，在一片喧囂之中，我們歷史學者應該有一點自己的獨立思考，思考最後的結果對我個人來說不是考量，對他們來說，我想也應該是這樣。」

「他們幾位在大陸都是德高望重的學者，我想不管怎麼說，大家心裏都有一個天平，況且我們是反戰、維護和平而已。大學教授本來的責任就是啟迪良知，維護正義，如果都是宣傳機器，那還要學者幹什麼？」徐國琦說。