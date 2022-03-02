疫情｜內地供港物資鐵路今開通　深圳官方：最多每天可發出8趟

本港疫情嚴峻，多區出現搶購潮。內地供港物資鐵路貨運（「援港班列」）的首班列車於今日（2日）上午在深圳平湖南國家物流樞紐開通。首班列車共有九個貨卡，載運防疫抗疫物資。
據內媒《澎湃新聞》報道，深圳市市長覃偉中出席首班列車的開通儀式並宣布：「中央援港同心抗疫鐵路援港班列正式開通」。
《大公報》今日報道指，深圳海關口岸監管處副處長林浩宇表示，供港物資鐵路貨運將採用中歐班列列車標準。在開通初期，貨運列車將裝載8到9個貨櫃，並以醫療和民生物資為主，每天運行一個班次，單趟45分鐘可抵達香港。
林浩宇又表示，「隨著深港鐵路的磨合，深圳市軌道辦也會與港鐵溝通，加密鐵路的班次，最多可每天發出6到8趟。」
報道又指，首班列車將搭載著包含全身防護服、全自動血液分析儀等6類防疫物資運送至香港。
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據早前報道，自2月24日供港跨境鐵路貨運列車項目啟動後，深圳成立以深圳市軌道辦、市港澳辦、市口岸辦、廣鐵集團、深圳海關、深圳邊檢等多部門為主要成員的工作小組，與港府相關部門和港鐵公司溝通，研究制定完成鐵路援港班列運輸方案和防疫工作指引，完成貨場配套設施搭建。
深圳海關制訂供港物資跨境鐵路列車開行保障方案，研究列車及司乘人員、裝載供港物資申報、監管、檢疫的最優方式，通過「提前集貨、專人盯單」作業模式確保通關效率，梳理列車進出境流程，逐項在平湖南鐵路場站多次開展運行前現場推演，確保監管作業現場安全防護流程完善、配置到位。