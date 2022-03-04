烏克蘭局勢｜俄軍轟炸大學13人死　烏媒指死者包括4位中國留學生

據烏克蘭媒體Obozrevatel報道，俄軍朝哈爾科夫文化學院（Kharkov State Academy of Culture）宿舍開火，造成13人死亡，其中包括4名中國留學生和一名印度留學生。但該消息尚未有中國官方媒體回應或證實。



據了解，位於烏克蘭北境的哈爾科夫（Kharkiv）戰況激烈，報導指出哈爾科夫文化學院3月3日晚間遭俄軍轟炸，13人死亡，其中包括4名中國留學生。目前已確認姓名的死者，包括兩名中國留學生 Jin Tianhao與 Li Zhi、醫藥大學的印度留學生 Navin Shekharapa Gyanagudar以及兩名烏克蘭學生 Oleg Teplovy與 Yegor Lundik。

哈爾科夫戰況激烈。3月1日，烏克蘭哈爾科夫發生砲擊事件後，烏克蘭緊急服務人員正在查看中央廣場的市政廳大樓。（AP）

該報道指出，還有6名學生受傷，目前皆在哈爾科夫醫院進行治療。哈爾科夫確切死傷人數仍待釐清，相關消息也尚未得到中國官方和官方媒體證實。

此外，烏克蘭戰事持續，仍有一定數量中國公民身處當地。位於東北部、靠近俄羅斯邊境的蘇梅（Sumy）是其中一個受到俄軍攻擊的城市，據中國留學生黃同學透露，初步統計被困在蘇梅的中國留學生達130多人。另有學生表示，「剩下的口糧只能堅持三四天了」。