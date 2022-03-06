北京冬殘奧｜360°無死角實時轉播賽事　「黑科技」讓觀眾身臨其境

北京冬殘奧會3月4日至13日舉行。3月5日，中國對戰斯洛伐克的殘奧冰球項目中，電視機前的觀眾卻看到不同以往的轉播畫面，賽時精彩瞬間實現了自由視點（子彈時間）回放。原來，如此特別的轉播效果是「科技冬奧」重點專項的創新成果。



據介紹，轉播效果源自國家體育館「冰之帆」場地內佈設的一套自由視角視頻系統。該系統是國家重點研發計劃「科技冬奧」重點專項「冰雪項目交互式多維度觀賽體驗技術與系統」的創新成果，由60台廣播級超高清相機和數台服務器及網絡設備共同組成，將「子彈時間」從電影後期效果搬到體育比賽實時轉播中。

觀眾可在手機上選擇自己喜歡的角度觀看賽事。（微信公眾號＠北京大學）

項目負責人、北京大學教授陳寶權稱，電視轉播中的「子彈時間」效果只是系統應用的一個方面，如果將轉播放置到手機、平版電腦等裝置，觀眾就可透過屏幕上的直接滑動交互定制一場專屬個人的賽事轉播。

陳寶權介紹，交互式「自由視角」視頻系統，能夠幫助觀眾連續地改變觀看點位，選擇自己喜歡的角度去觀看同一場賽事活動。該系統能實現交互式自由視點觀看，是因為將三自由度視頻生成提升到六自由度，「相當於把觀眾的眼睛帶到了賽場上空，讓觀眾可以在任意位置和方向觀看比賽」。

陳寶權介紹，系統實現交互式自由視點觀看，相當於把觀眾的眼睛帶到賽場上空。（微信公眾號＠北京大學）

除此之外，從場館圖像數據採集到觀眾在任意環繞視點實時觀看，需要智能算法實現全場域視點的無縫鏈接。系統會首先通過三維重建讓新視點的合成變得可能，而後自適應編碼與傳輸技術，根據用戶視點改變的意圖來預測下一步趨勢，進行有針對性的計算與數據傳送。

陳寶權稱，項目組通過三維重建實現新視點的圖像生成，避免因現場相機之間的間隔空檔造成跳躍感，同時插入足夠多的虛擬視點，最終實現絲滑的自由視角觀賽體驗。同時，陳寶權團隊設計了「VR冬奧賽事孿生推演與視聽語言創意設計軟件」，可針對不同賽事在系統內設置不同的鏡頭規劃，讓觀眾可自主尋找到最佳的觀賽視角。