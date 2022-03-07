疫情｜內地新增本土個案526宗東莞佔153宗　逾130個案由香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（6日）內地新增本土確診病例214宗；另新增本土無症狀感染者312宗，合共526宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月4日又檢測24名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有86宗，北京有5宗，上海有41宗。



內地新增本土確診病例方面，廣東69宗，其中東莞市50宗、深圳市19宗；吉林54宗，其中吉林市42宗、長春市7宗、延邊朝鮮族自治州5宗；山東46宗，均在青島市；甘肅12宗，均在蘭州新區；河北9宗，均在邢台市；內蒙古7宗，其中呼和浩特市3宗、鄂爾多斯市2宗、包頭市1宗、呼倫貝爾市1宗；江蘇5宗，均在連雲港市；雲南4宗，均在德宏傣族景頗族自治州；上海3宗，其中徐匯區2宗、浦東新區1宗；湖北2宗，均在武漢市；山西1宗，在太原市；浙江1宗，在嘉興市；廣西1宗，在防城港市；含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林2宗，浙江1宗）。

本土無症狀感染者方面，山東117宗，均在青島市；廣東104宗，其中東莞市103宗、惠州市1宗；上海45宗，其中嘉定區12宗、閔行區7宗、松江區7宗、寶山區6宗，普陀區5宗、徐匯區2宗、浦東新區2宗、奉賢區2宗、黃浦區1宗、靜安區1宗；雲南18宗，均在德宏傣族景頗族自治州；吉林12宗，其中吉林市5宗、長春市5宗、延邊朝鮮族自治州2宗；廣西10宗，其中百色市7宗、防城港市2宗、崇左市1宗；遼寧3宗，其中瀋陽市2宗、丹東市1宗；河北1宗，在石家莊市；山西1宗，在晉城市；江蘇1宗，在連雲港市。

據央視報道，東莞市新增50宗本土確診病例、103宗本土無症狀感染者，合共153宗本土個案均在大朗鎮，已被隔離治療。以上人員均在集中隔離時發現。報道又指，近期東莞市多輪核酸篩查均未檢出陽性個案，社區傳播風險和外溢風險較低。

深圳口岸24名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月4日又檢測24名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、蓮塘、文錦渡、皇崗、沙頭角口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、東莞、中山、汕尾、惠州、江門等，一共有86宗，其中深圳佔37宗。

北京方面，昨日新增5宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有41宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。