直播｜全國人大記者會　王毅：亞太不是地緣政治的棋局

今日（7日）下午3時，十三屆全國人大五次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



【16:03】談及中日關係，王毅表示，今年是中日邦交正常化50週年，也是雙方總結歷史、共創未來的重要契機。50年前，兩國老一輩領導人為了實現中日和平友好，以巨大的政治勇氣，作出邦交正常化的重大決斷。50年來，雙方交流合作不斷擴大，為兩國人民帶來重要福祉。去年兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為下步關係發展指明了方向。

王毅說，當前中日關係依然面臨一些分歧和挑戰，特別是日本國內總有一些人不願看到中國快速發展，不希望看到中日關係穩定。在此，他願向日方提出三點忠告：

首先是要不忘初心，把握好兩國關係的正確方向。切實恪守中日四個政治文件原則和精神，踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」、「相互支持對方和平發展」的重要共識，確保兩國關係始終沿著和平友好的方向發展。

二是要重信守諾，維護好兩國關係的政治基礎。歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基。根基不牢，地動山搖。希望日方在這些問題上恪守迄今所作的一係列鄭重承諾，避免再給兩國關係帶來嚴重沖擊。

三是要順勢而為，共同開創兩國關係的廣闊前景。世界多極化、國際關係民主化取代單邊主義、霸權主義是歷史的必然，冷戰結盟、地緣對抗那一套早已不得人心。日方應順勢而為，而非逆流而動，不要為他人做火中取栗的事情，也不要走上以鄰為壑的歧途。真正做到以史為鑑、面向未來，為地區的和平、穩定與發展作出日本應有的貢獻。

【15:58】談及中國東盟關係，王毅說，30年前，中國和東盟建立對話關係，走在了地區合作的前列。30年後，中國和東盟建立全面戰略夥伴關係，樹立了睦鄰友好的典範。30年來，中國和東盟順天時、應地利、聚人和，走出了一條鄰里相親、合作共贏的光明大道，打造了最具活力和潛力的區域合作樣板。

王毅表示，中國東盟關係沒有最好，只會更好。展望未來，中方願同東盟國家一道，不忘維護穩定安寧的初心，秉持實現共同發展的使命，堅持互諒互讓、互幫互助的鄰裡相處之道，推動雙方關係像奔馳在中老鐵路上的列車一樣快速前行，在構建更為緊密的中國—東盟命運共同體方面不斷取得新成果，更好造福雙方人民。

中方要做國際抗疫合作的倡導者。深化疫苗聯合生產、關鍵藥物研發等領域合作，讓雙方構築的「健康之盾」牢不可破，搭建的「快捷通道」「綠色通道」運行通暢，守護好地區各國人民的生命健康。

中方要做區域合作的引領者。推動《區域全面經濟夥伴關係協定》全面有效實施，盡早啟動中國東盟自貿區3.0版建設，拓展藍色、綠色、數字經濟等新領域合作，共建國際陸海貿易新通道，打造區域合作新標桿。

中方要做亞太穩定的守護者。呼喚和平、穩定、繁榮是地區國家的共同心聲。亞太地區不是大國博弈的「棋盤」，東盟國家不是地緣爭奪的「棋子」，而是促進地區發展繁榮的重要「棋手」。中方將繼續把東盟作為中國外交的優先方向，堅定維護以東盟為中心的區域合作架構，維護東南亞無核武器區地位，維護地區的和平穩定，支持以東盟方式斡旋地區熱點問題，反對在本地區製造集團對立和分裂對抗。

【15:57】王毅在兩會記者會上介紹全球發展倡議推進落實進展情況。他表示，疫情嚴重衝擊全球發展進程，發展中國家尤其遭受重創。習近平主席在聯合國提出全球發展倡議，目的是呼籲各國重視發展問題，形成合力，共迎挑戰。

王毅說，倡議最核心的理念是以人民為中心，最重要的目標是助力落實聯合國2030年可持續發展議程。倡議高度契合各方需要，迅速得到聯合國以及近百個國家的響應支持。今年1月，「全球發展倡議之友小組」在紐約聯合國總部舉行首次會議，逾百個國家和20多個國際組織代表齊聚一堂，為落實倡議凝聚了更廣泛國際共識。

王毅說，中方一向認為，可持續發展才是好發展，大家一起發展才是真發展。中方願同各方一道，從四個方面推動倡議逐步落地：一是對接重點領域。聚焦發展中國家當前面臨的最緊迫問題，尤其是減貧脫貧、糧食安全、經濟復蘇、就業培訓、教育衛生、綠色發展等推進務實合作，助推2030年17個可持續發展目標如期實現。

二是對接各國需求。秉持開放包容的夥伴精神，堅持共商共建共享，歡迎各方結合自身實際需求或優勢資源靈活參與。

三是對接合作機制。願與所有感興趣的國際和地區組織尤其是聯合國係統攜手合作，同小島嶼、內陸、最不發達國家發展進程協同增效，發揮各自優勢，形成全球合力。

四是對接各界夥伴。重視私營部門、非政府組織、專家智庫、媒體等在落實2030年議程中的作用，歡迎各方建言獻策、積極參與。

王毅表示，全球發展倡議是繼「一帶一路」之後，習近平主席提出的又一重大倡議，是對全球發展合作的「再動員」，是對以人民為中心這一核心人權理念的「再確認」，為縮小南北鴻溝、破解發展不平衡提出了「路線圖」，也為推進聯合國2030年可持續發展議程提供了「加速器」。中方願同各國一道，積極探索並落實好這一倡議，不讓任何國家掉隊，不讓任何訴求被忽視，不讓任何一個人落伍，共同構建全球發展共同體。

【15:47】王毅在兩會記者會上闡述對美國「印太戰略」的看法。他表示，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞。美方打著促進地區合作的旗號，玩弄的卻是地緣博弈的把戲；高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的「俱樂部」；聲稱要維護國際規則，背地裏卻試圖另搞一套自己的「幫規」。從強化「五眼聯盟」，到兜售「四邊機制」、拼湊三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢，帶來的絕不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的禍水。

王毅說，「印太戰略」的真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護的是以美國為主導的霸權體係，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。這股逆流與地區國家求和平、謀發展、促合作、圖共贏的共同願景背道而馳，注定是沒有前途的。

王毅表示，亞太是合作發展的熱土，而不是地緣政治的棋局。中國始終紮根亞太、建設亞太、造福亞太。對於符合地區實際、滿足各方需要的倡議，中方都表示歡迎；對於挑撥地區對抗、製造陣營對立的主張，中方都堅決反對。中方願同各方一道，明辨是非，堅守正道，抵制「印太」對抗「小圈子」、共築亞太合作「大舞台」，攜手邁向亞太命運共同體。

【15:46】王毅在兩會記者會上介紹共建「一帶一路」合作進展情況。

王毅表示，盡管受到疫情等因素的衝擊，但共建「一帶一路」仍保持良好勢頭。過去一年來，「一帶一路」基礎設施的「硬聯通」扎實推進。中老鐵路、以色列海法新港等重大項目順利竣工，中巴經濟走廊、比雷埃夫斯港、雅萬高鐵、匈塞鐵路等建設運營穩步開展。中歐班列開行量和貨運量再創歷史新高，為各國經濟復蘇提供了強勁動力。

「一帶一路」規則標準的「軟聯通」亮點紛呈。去年以來，又有10個國家同中國簽署「一帶一路」合作文件，共建「一帶一路」大家庭成員達到180個。中方還成功舉辦「一帶一路」亞太區域國際合作高級別會議，「一帶一路」疫苗合作和綠色發展夥伴關係倡議得到廣泛支持。

「一帶一路」互幫互助的「心聯通」持續深入。中方全力馳援各國抗疫，同20個發展中國家合作夥伴開展疫苗聯合生產合作，其中大部分面向「一帶一路」國家。一大批「小而美」項目穩步實施，幫助共建國家民眾增加了收入，改善了生活。

（01直播截圖）

這些事實充分說明，共建「一帶一路」的合作夥伴不斷擴大，合作基礎日益牢固，合作前景更加廣闊，必將為後疫情時代的世界開辟新的發展前景。中方將按照習近平主席去年在第三次「一帶一路」建設座談會上提出的要求，同國際社會一道，繼續推進高質量共建「一帶一路」，努力實現更高合作水平、更高投入效益、更高供給質量、更高發展韌性，將「一帶一路」打造成造福世界的「發展帶」、惠及各國人民的「幸福路」。

【15:38】談及中歐關係，王毅表示，中歐是維護世界和平的兩大力量，促進共同發展的兩大市場，推動人類進步的兩大文明。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方在相互尊重、互利共贏基礎上開展對話合作，將為動蕩的世界局勢提供更多穩定因素。

王毅說，有些勢力並不願看到中歐關係穩定發展，編造所謂「中國威脅」，炒作對華競爭，鼓吹「制度性對手」，甚至挑起制裁和對抗。中歐雙方對此都應高度警惕。中歐合作歷經幾十年風雨，植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，具有強大韌性和潛力，任何勢力都不能也無法逆轉。

王毅表示，中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。中方將繼續支持歐洲獨立自主，支持歐盟團結繁榮。同時，中方也希望歐洲形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造「新冷戰」，共同維護和踐行真正的多邊主義。中歐雙方要辦好中國—歐盟領導人會晤等重要政治議程，加強戰略對接，拓展務實合作，推進多邊協調，深化人文交流，妥善管控分歧，攜起手來，共同為世界多做實事和好事。

【15:36】談及中美關係，王毅表示，去年以來，習近平主席同拜登總統舉行視像會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。事實是，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定。這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所做的事情。中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。

王毅說，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，既是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。今年是「上海公報」發表50週年。回首歷史，中美雙方本著求同存異精神，以合作代替對抗，造福了兩國人民，促進了世界和平與繁榮。展望未來，雙方應當重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。

記者訪問透過視像連線形式進行。（01直播截圖）

【15:31】王毅介紹從烏克蘭撤離中國公民情況。他說，隨著烏克蘭局勢不斷緊張升級，中共中央、國務院高度牽掛每一位在烏同胞的安危。中共總書記習近平親自關心，多次過問，要求全力確保中國公民的安全。外交部啟動領事保護應急機制，與烏克蘭、俄羅斯及周邊國家保持外交溝通，並向在烏同胞發出安全預警和提醒。現地局勢發生突變後，中方組織在烏同胞抓緊安全避險，為遇到困難的同胞及時提供幫助。同時，抓住戰局中出現的時間窗口組織緊急撤僑行動。駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館外交人員多次深入火線，為中國公民撤離打開安全通道。中國在烏克蘭各個鄰國的使館也晝夜運轉，全力安置轉運中國同胞。中國國內各部門、各地方密切協調，迅速派出多架包機，從歐洲陸續接回離烏公民。

王毅表示，在組織中國公民避難和撤離過程中，烏克蘭政府和社會各界給予了友好協助，俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持，體現了對中國人民的深厚情誼。他謹代表中方，向各國政府和人民表示衷心感謝！在撤僑行動中，中方在烏克蘭和周邊國家的華人華僑、留學生、中資機構全面動員，互施援手，再次體現了中國人患難與共的傳統美德，他也要向同胞們表示誠摯的慰問。

【15:28】談及中俄關係，王毅說，中俄是聯合國安理會常任理事國，也是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴。中俄關係作為世界上最關鍵的雙邊關係之一，中俄合作不僅給兩國人民帶來利益和福祉，也有利於世界的和平、穩定與發展。去年，雙方共同紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年。在日趨復雜的國際戰略環境下，這一條約所承載的世代友好、合作共贏理念，不僅對中俄雙方，而且對世界各國都具有十分積極和現實的借鑑意義。

王毅表示，中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關係的創新。不久前，兩國共同發表關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明，清晰無誤地向世界表明，中方共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則。

王毅表示，中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景廣闊。不管國際風雲如何險惡，中俄都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月6日，人們在逃離烏克蘭伊爾平鎮時穿過一座被毀壞的橋下臨時小路。（AP）

【15:26】有記者問及對國際社會擔憂世界再次面臨分裂對抗、形成新冷戰的看法。王毅表示，當今世界確實很不太平，百年未有之大變局正在一幕幕展開。個別大國為了維護霸權地位，重拾冷戰思維，製造陣營對立，進一步加劇了動蕩與分裂，讓本來就問題纏身的世界雪上加霜。

王毅說，中方堅定認為，正確的出路是在多邊主義旗幟下加強團結合作，攜手推動構建人類命運共同體。當務之急是維護和平。要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄獨享安全、絕對安全的想法，堅持通過談判停止衝突，通過對話解決爭端，通過合作增進互信，共同建設持久和平的世界。

第二是促進團結。世界因多樣而精彩，差異不應成為對抗的理由。要堅持真正的多邊主義，倡導全人類共同價值，反對霸權強權，反對集團政治，捍衛以聯合國為核心的國際體係，維護以《聯合國憲章》宗旨為基礎的國際關係基本准則，推動全球治理體係朝著更加公平合理的方向發展。

第三是堅持開放。經濟全球化是時代潮流，不以人的意志為轉移，也不能被地緣競爭所割斷。要反對各種形式的保護主義、孤立主義，堅定維護自由、公平、非歧視的多邊貿易體制，拆掉小院高牆，共建開放市場。

第四是加強合作。面對全球性挑戰，沒有國家可以置身事外，也沒有國家可以獨善其身。必須同舟共濟、共克時艱，在應對新冠疫情、恐怖主義、氣候變化、網絡安全等全球性問題上加強溝通協調，凝聚最大公約數，畫出最大同心圓。

王毅強調，面對動蕩變革的世界，中國始終代表著穩定性和正能量，始終站在歷史前進的正確方向上。中方將繼續胸懷天下、擔當盡責，堅定不移地高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量一道，合力謀發展，一起向未來。

【15:21】王毅就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議。

一是人道主義行動必須遵守中立、公正原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助其得以妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全離開，並為其回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

王毅表示，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

【15:20】王毅表示，中方已多次闡明在烏克蘭問題上的立場。中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜復雜。解決復雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。

中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅說，當前，國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題繼續努力。中方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，國家主席習近平應約同俄總統普京通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談。普京也作出積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。

中方認為，形勢愈緊，和談愈不能停止；分歧愈大，愈需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。

【15:16】王毅在兩會記者會上向所有參與和支持北京冬奧會的各國朋友們表示衷心的感謝。他表示，在中國和國際社會的共同努力下，北京冬奧會取得圓滿成功，為世界貢獻了一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，讓世界看到了一個更加自信、自強、開放、包容的中國。近70個國家和國際組織的約170位官方代表出席開幕式，以實際行動體現了對中國的支持。

王毅表示，北京冬奧會的成功，不僅是中國的成功，也是世界的成功；不僅是體育的勝利，更是團結的勝利。大多數國家和人民選擇團結在奧林匹克精神之下，為深受疫情困擾的人們注入了希望，為動蕩不安的世界帶來了信心。現在，各國運動員正在冬殘奧會賽場上努力拼搏。他相信，冬奧期間匯聚起的團結與合作之光必將穿透陰霾和風雨，照亮人類攜手前行的未來之路。

【15:11】王毅說，對世界來說，今年又是一個充滿挑戰的年頭。在當前重要時刻，各國需要的是團結而非分裂，是對話而非對抗。作為負責任大國，中國將繼續高舉多邊主義旗幟，同所有愛好和平、謀求發展的國家一道，加強團結合作，攜手應對挑戰，持續推動構建人類命運共同體，努力為世界開辟光明和美好的未來。