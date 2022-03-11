李克強再提糾「四風」　解決老問題需要「馳而不息」

稍早前中國國務院總理李克強在作政府工作報告時，再次着重談到政府建設。

李克強在報告中稱，要「馳而不息糾治『四風』特別是形式主義、官僚主義，堅決反對敷衍應付、推諉扯皮，堅決糾治任性用權、工作方法簡單粗暴」。

自2013年習近平在群眾路線教育實踐活動工作會議上提出「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風）以來，官員作風建設成為這一政治周期內中共的黨建工作重點之一，歷年強調不絕。

儘管被視為「黨的大敵、人民的大敵」，但「四風」尤其是形式主義和官僚主義仍然頑固存在，侵蝕着中共推進國家治理體系和治理能力現代化的進程。

在近年來的若干次社會熱點事件中，均出現了形式主義和官僚主義的身影，如豐縣八孩母親事件、西安疫情、鄭州水災等，嚴重打擊了政府公信力的權威。

尤其這一「老問題」還在不斷蜕變着新的表現形式，這更加劇了糾治「四風」的困難。

有中國媒體即刊文指，一些地方在執行政策過程中，為解決甲問題製造了乙問題，導致基層治理「按下葫蘆浮起瓢」。

如2020年爆出的內蒙古自治區陳巴爾虎旗「毀糧造林」事件，既是其中典型。

據報道，為趕進度完成造林指標，陳巴爾虎旗政府在2萬多畝將熟莊稼地上開溝毀糧，用「一刀切」的方式強行退耕，引起外界極大爭議。

習近平在2013年提出「四風」問題。（新華社）

與「為了造林而毀田」類似，還有「為了發展而拔樹」。

2021年12月，中共第二輪第五批中央生態環境保護督查啟動進駐。在這輪督查中，即曝出中國龍江森林工業集團有限公司下屬沾河林業局有限公司，在其管理區內自2016年以來毀林種參面積1.6萬畝，違規在防火隔離帶種參1.1萬畝，嚴重破壞了小興安嶺的生態環境。

諸如此類，「運動式治理」、「運動式發展」所以屢見不鮮，當地相關官員的形式主義、官僚主義作風難辭其咎。

中國官媒新華社主辦的《半月談》就此評論稱，這一方面顯示基層治理體系不夠健全，條塊之間、上下級之間的權責關係有待進一步理順；另一方面基層治理能力還存在短板，落實中央部署方面創造性、主動性不足。

另如，近年來中共加大了對地方工作的檢查力度，其意在於督促地方落實、檢查成效查漏補缺。但在執行過程中，因官僚主義和形式主義作祟，又出現了一些走樣的情形。

《人民日報》既有報道披露，東北某鄉對名目繁多的檢查疲於應付，一年之內僅迎接檢查準備的紙質台賬就裝了100多盒，但上級檢查往往走馬觀花，「翻一下就完事了」，部分材料還在倉庫堆着。

此類情形如不能有效破除，「現代化」勢必難以落地，如前述所謂「按下葫蘆浮起瓢」，各種問題會不斷浮現。

有分析人士說，創新實際上也是中共黨建的「靈魂」之一，官僚主義和形式主義都是老問題，但隨着社會發展，其表現形式自然也會隨之增多，如近年率受詬病的基層幹部微信群過多即是典型例子。而要改善這一情況，包括真正做到「馳而不息」，不斷查補機制缺陷，理順部分行政邏輯在內，中共要做的還有很多。