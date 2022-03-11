直播·兩會｜李克強：香港疫情嚴峻　中央政府每天關注疫情發展

周五（11日）上午9時，第十三屆全國人大五次會議閉幕。閉幕後，國務院總理李克強出席記者會並回答中外記者提問。因為疫情關係，記者會以視像方式舉行。《香港01》全程直播。



。（香港01直播截圖）

減稅降費是最直接、最公平、最有效率的

李克強：結論是要有理論和實踐支撐的。從我們這幾年的實踐看，減稅降費效果最直接。我記得去年到東部地區和十幾位企業家交談，他們談到了企業運行中的困難，希望國家再出台一些宏觀支持政策。我當時就說，中央政府的政策儲備是有的，但需要集中使用。有三項選擇，但只能做選擇題，就是三選一。一是大規模投資，也許你們可以得到訂單。二是發放消費券，可能會直接刺激消費。三是給企業減稅降費，穩就業、促投資消費。他們沉默一會兒，幾乎異口同聲地回答，我們選擇第三項。因為這是最直接、最公平、最有效率的。從今年我收到的有關報告看，普遍把減稅降費作為對政府宏觀政策的第一個期待。看來，施肥還得要施到根上，根壯才能枝繁葉茂。

我在材料上也看到，有人擔心減稅降費實施幾年了，邊際效應是不是已經遞減了，也就是說作用不像以前那麼大了。這次我們實施的大規模減稅降費是退稅和減費並舉，規模2.5萬億元。在2020年經濟受衝擊最嚴重時，我們也就是這麼大的政策規模，最終挺過來了，而且我們這次調整結構了，把退稅頂在前面。所謂退稅，就是按照稅制的設計，對市場主體類似於先繳後返的稅額，我們採取提前退稅的辦法，就是一次性把留抵的稅額退給企業，規模1.5萬億元以上。如果效果好，我們還會加大力度。

我們退稅優先考慮小微企業，因為小微企業量大面廣，支撐的就業人口多，而且現在是他們資金最緊張、最困難的時候，所以我們要在今年6月底以前，把小微企業的留抵稅額一次性退到位，把製造業、研發服務業等一些重點行業的留抵稅額在年內全面解決，對小微企業的增量留抵退稅逐月解決。我在政協參加討論的時候，一位政協委員是企業家，他就告訴我，相比減稅降費和投資等其他措施，退稅來得最快、來得最好。跑個項目可能有很多周折，退稅等於是給企業直接發現金、增加現金流，是及時雨。看來，說破千言萬語，不如乾成實事一樁，一定要把這項關鍵性措施落到位。

退稅降費是在做減法，但實質上也是加法，因為今天退，明天就是增，今天的減，明天就可能是加。去年我們新增納稅市場主體交的錢，超過了我們當年減稅的錢，這是有賬可查的。從2013年我們實施增值稅改革，以減稅為導向，累計減了8.7萬億元，當時我們的財政收入大概11萬億，去年已經突破了20萬億，增加了近一倍。因為企業在這個過程中受益了，所謂受益是他的效益增加了。所謂水深魚歸、水多魚多，這是涵養了稅源，培育壯大了市場主體。

剛才你說到地方財政收入遇到新的困難，我們注意到了。所以今年中央對地方的轉移支付增幅是多年來少有的，增長18%，總規模達到9.8萬億。退稅主要是中央財政掏腰包，當然地方政府也得「湊份子」。我們退稅的錢是直達企業，考慮到基層的困難，我們對基層的轉移支付補助資金是直達市縣以下基層。我們的地方政府要當「鐵公雞」，不該花的錢一分錢也不能花，該給市場主體的錢一分都不能少，多一分那是添光彩。謝謝。

【10：53】CNBC記者提問：國家金融與發展實驗室有關研究顯示，降費對於小企業的幫助是最大的，減稅次之。您能否與我們分享關於減稅降費影響的具體數據？另外，由於房地產市場發展速度的放緩，地方政府財政有所減少，對這方面有什麼考慮？還有就是涉及消費方面，政府會考慮採取發放消費券等類似的政策措施嗎？

李克強表示，中國從來都是奉行獨立自主的和平外交政策。（香港01直播截圖）

中方將繼續向烏方提供人道主義援助

李克強：我剛才說了中國從來都是奉行獨立自主的和平外交政策。關於烏克蘭局勢，中方主張各國主權領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切也應該得到重視，中方據此作出我們自己的判斷，並願意和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用。

當前的烏克蘭局勢確實令人擔憂，應當盡最大努力支持俄烏雙方克服困難進行談判，談出和平的結果，一切有利於和平解決危機的努力我們都支持和鼓勵。當務之急要避免緊張局勢升級甚至失控，國際社會和各方都是有共識的。

中方呼籲保持最大限度地克制，防止出現大規模人道主義危機。中方已經提出應對烏克蘭局勢特別是人道局勢的倡議，並將繼續向烏方提供人道主義援助。

當前世界經濟受疫情沖擊等影響已經很艱難了，有關制裁會對世界經濟覆蘇造成沖擊，對各方都不利。中方願為維護世界和平穩定，促進發展繁榮作出自己建設性努力。謝謝。

【10：47】路透社記者提問：俄羅斯對烏克蘭發動襲擊以來已經造成200萬難民，數百名平民死亡，人們對核態勢升級前景也感到擔憂，但中方一直沒有對俄的行為進行譴責，或者將其稱之為入侵，是否不論怎樣中方都不會對俄進行譴責？在俄羅斯面臨制裁的情況下，中方是否會進一步對俄羅斯提供經濟、金融支持？是否擔心這樣做會受到來自其他國家製裁的負面影響？

國務院總理李克強出席記者會。（香港01直播截圖）

制定宏觀政策是從中國國情實際出發

李克強：你提到中國的經濟增速，去年我們經濟總量已經達到110多萬億人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。剛才你提到我們今年確定5.5%左右的經濟增長目標是個雄心勃勃的目標。我還記得，去年就是在這個記者會上，有記者問我，說你們定6%以上，6%這個目標是不是低了？我們不是沒有感到，因為上一年基數低，去年完全有可能實現8%乃至於更高的增長，但是我們還是確定增長6%以上，「以上」是開了口子，樂見其成。但是我們宏觀經濟政策的標杆是按照6%來確定的，也就是說財政、貨幣、就業等政策都要圍繞著這個標杆進行，這就使得我們降低了赤字率，宏觀槓桿率穩中有降，這也為今年應對新的挑戰預留了政策空間。

回想2020年，我們在那麼嚴峻的形勢下，沒有搞「大水漫灌」超發貨幣，去年乃至到今年2月份，在世界許多國家通脹高居不下的情況下，我們的居民消費價格，也就是CPI漲幅不到1%，這不能不說和我們實施的合理宏觀政策有關。當然，剛才我講的，我們制定宏觀政策是從中國國情實際出發的，沒有評價其他國家的意思。

去年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全國人民的共同努力，我們不僅完成了全年經濟社會發展的主要目標任務，而且為今年打下了堅實基礎。今年經濟確實遇到了新的下行壓力和挑戰，且不說各種複雜環境在變化，不確定因素增多，就是我們本身要實現5.5%的目標，它的增量，也就是中國百萬億元量級以上GDP5.5%的增量，就相當於一個中等國家的經濟總量。十年前我們經濟總量還是50多萬億，增長10%，增量有六七萬億就可以了，而今年得要有九萬億名義GDP的增量。這就好像登山，如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以，如果你要登3000米的山，想上5%，那就是150米。而且條件也變了，越往上氣壓越低、氧氣越少，看似速度放緩了，實際上分量更重。

實現5.5%左右的增長，這是在高水平上的穩，實質上就是進，是不容易的，必須有相應的宏觀政策支撐。比如財政政策，今年我們降低赤字率到2.8%，赤字比去年少了2000多億元。但與此同時，我們加大了財政支出的力度。那你們會問，錢從哪裡來？我在政府工作報告當中已經說了，我們這兩年可用未用、結存的中央特定金融機構和專營機構的利潤，再加上財政預算穩定調節基金，新增支出規模不小於2萬億，而且增加的規模主要用來減稅降費，特別是退稅，這相當於給登高山的人輸氧。當然，我們還有配套的金融、就業等多項舉措。

如果說我們今年採取的舉措不僅是應對短期的，也是立足當前、著眼長遠的，決不預支未來，是可持續的。因為正像記者朋友提到的，中國還有應對氣候變化、收入差距、債務等眾多問題，這些都需要我們在中長期過程中，包括今年去有力地應對。有關方面的措施我們都在安排部署，中國現代化還是一個長期的過程，我們需要在這個過程當中用發展的辦法來解決發展中的問題。

你剛才提到烏克蘭局勢。當前烏克蘭局勢世人矚目，中方也深感擔憂和痛惜。真誠地希望烏克蘭局勢能夠得到緩解，早日回歸和平。中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，發展雙邊關係從不針對第三方。我們將本著相互尊重、互利共贏的精神，同各方發展合作關係，為世界提供更多的穩定性。謝謝。

【10：23】美聯社記者提問：我的問題關於中國經濟所面臨的多重挑戰。中國經濟現在正在逐漸從高速增長向著可持續的、公平的以及綠色的增長進行轉型，我們看到去年中國政府採取了一系列措施來降低債務水平以及監管高技術企業。今年中國政府制定了不少經濟學家認為是頗具雄心的5.5%的增速目標，這是在面臨新冠肺炎疫情繼續蔓延以及烏克蘭衝突的情況下制定的目標。我想問的是，中國政府是否意味著今年將更加重視增長？把增長擺在結構性改革以及減少碳排放之前呢？中國政府將如何平衡這些不同的發展目標呢？另外關於烏克蘭問題，中國與歐洲的重要經貿關係在中國應對此危機中處於什麼位置呢？中國是否擔心與俄羅斯之間的這種關係會因為目前對於危機的處理影響到與歐洲之間的良好關係，甚至影響到中國自身經濟的發展？