李克強召開國常會　經濟危中求穩

總理李克強昨日(14日)主持召開國務院常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工，要求紮實有力抓落實，推動經濟保持平穩運行。



國務院常務會議強調，當前經濟面臨新的下行壓力，困難挑戰增多。要落實中央、國務院決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，強化週期性調節，突出穩增長，深化改革開放，完成全年發展目標。

會議指出，要密切跟踪國際局勢變化，落實穩市場保就業的宏觀政策， 落實好退稅減稅政策，以支持中小微企業、個體工商戶。同時，積極擴大內需，釋放消費潛力和增加有效投資，並保障電煤供應。

會議強調，要保障和改善民生，拓展脫貧成果，防止和糾正推諉敷衍、「一刀切」、不作為、亂作為，保障好人民合法權益。

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中國經濟下行壓力加劇 今年GDP增長目標5.5% 年度新低

全國兩會近日於北京舉行，總理李克強在政府工作報告中為今年國內生產總值（GDP）定下增長5.5%的目標。除卻2020年因疫情而暫停設立GDP目標外，今年5.5%的目標比去年低0.5個百分點，創下年度GDP目標新低。