賀一誠：堅定落實「愛國者治澳」　維護中央全面管治權

澳門行政長官賀一誠昨日(15日)表示，澳門將堅定落實「愛國者治澳」原則，確保澳門特區政權、管治權掌握在愛國者中，加強青年愛國愛澳教育，增強澳門居民國家意識和愛國精神，築牢「一國兩制」。



賀一誠出席澳門中聯辦的兩會精神傳達會上表示，要堅定落實「愛國者治澳」原則，指國家首次將該原則寫入政府工作報告，展現中央落實「一國兩制」的決心和信心。

賀一誠說，維護中央全面管治權，是落實「一國兩制」，維護憲制秩序的根本，中央享有全面管治權的憲制權力，體現國家主權至上原則，符合澳門居民利益。

賀一誠強調，澳門特區依法辦事，完善維護國家安全法制和執行機制，防範和遏制外部勢力干預澳門事務，澳門亦將堅持推進橫琴粵澳深度合作區，融入國家發展，改善民生，加強青年工作。

全國政協副主席何厚鏵表示，國家主席習近平在2022年新春團拜會上提到，澳門靠團結奮鬥創造歷史，還要靠團結奮鬥開闢未來。

何厚鏵要求，澳門各界要全面擁護落實中央行使全面管治權，與中央保持高度一致，全力支持特首和特區政府依法施政，堅持「愛國者治澳」，保證「一國兩制」實踐行穩致遠，他相信，澳門一定能做到「兩會」的號召，以實際行動迎接中共二十大召開。

澳門特首賀一誠與澳門中聯辦主任傅自應會面。（澳門特別行政區新聞局）

澳門中聯辦主任傅自應表示，一、要認識國家和澳門取得的成就，堅定發展信心；把握國家發展機遇，凝聚共識，團結各界，堅定支持特首和特區政府依法施政。他亦表示，中聯辦將落實中央決策部署，堅定支持特首和特區政府依法施政，並加強與各界聯繫。