張文宏：新版診療方案最好最科學　強調抗疫要靠這三大招！

內地日前發布新版《新冠肺炎診療方案》（第九版），放寬出院標準和隨後隔離管理。張文宏表示，新版方案是所有版本中「最科學、最好的」。他強調，未來抗疫有三大武器：疫苗充分注射、有治療有效抗病毒藥物和其他藥物包括中醫藥等支撐、有非常充足醫療冗餘度。



內地近期疫情急速升溫，國家傳染病醫學中心主任，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏今（17日）上午10時出席上海疫情防控發布會，解讀新版新冠診療方案， 並強調抗疫關鍵是疫苗保護、提升治療能力和充足醫療冗餘度。

張文宏今天（17日）出席上海疫情防控發布會。（中新社）

張文宏提出抗疫要靠三大武器：

一、疫苗充分的注射；

二、有治療有效抗病毒藥物和其他藥物包括中醫藥等支撐；

三、有非常充足醫療冗餘度。

張文宏強調，新版《診療方案》是所有版本中最科學、最好的。他說，隨著科學證據越來越多，新版《診療方案》是基於科學制定的最合理方案。

張文宏指，方案完善出院後管理。 他舉例，出院後隔離7天，病毒載量低了，就沒有傳染性，居家7天後再做檢測就可以。 這樣老百姓就不用再隔離兩週，改成居家隔離7天再做核酸，是該方案依據科學的大調整。

張文宏指，方案提出醫院實施分層救治，騰出醫療資源救治重症病人。 他舉例，當病人快要出院， 普通醫院集中收治輕症，定點醫院收治重症，能提升醫療資源冗餘度， 讓醫護人員更有把握抗疫。分層管理是把病人按照輕症、重症還有高危因素分流，輕症和無症狀病人會在指定醫療隔離點觀察。

張文宏稱，更新診療方案是抗疫的戰略調整，醫療界非常期待實施方案的新措施，他相信在國家安排下，抗疫診療方案將會逐步落實和推進。