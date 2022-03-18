廣東「打假少年」800場官司、獲利十幾萬後被拘　父：初衷非為錢

現年19歲、來自廣東湛江徐聞縣的男子陳之強有中國年齡最小的「職業打假人」之稱，他自年滿18歲，即去年2月起，便開始了職業打假生涯，不到一年就提起800多次打假訴訟，獲利十多萬元（人民幣．下同），引發關注。然而去年底，他被法院裁定涉嫌敲詐勒索，隨後遭警方立案調查。周三（16日），警方出具拘留通知書。其父則表示，兒子的初衷不是賺錢，很擔心他的未來。



據了解，陳之強初中時就有做律師的想法，毫不掩飾自己對法律的興趣和熱愛，並在高中時在業餘時間看書自學法律，走了一條非典型的路。而之所以萌生了職業打假的念頭，是由於他看到一則新聞，指一名當事人花逾萬多元購買商品，後因產品不合格起訴，獲賠償十幾萬元，「這件事學好法律之後都能做，還有錢可賺」。

之後，除了自學法律書籍，他還會參考一些法庭案例、打假人物案例，並自己寫起訴材料，也是徐聞縣司法局法律援助處的常客。高三下學期，陳之強更選擇了休學，以更好地學習法律及從事打假。而對於同學們的不解，他不以為然，認為自己比同齡人思考問題更成熟。

成年之後，機會終於來臨。一次，他在家附近的一家小超市的貨架上，發現正售賣過期半年的臘肉，有感於食品過期是嚴重的問題，於是他立即買下，並直接到法院起訴立案。幾番談判之後，他成功從超市老闆處獲賠500元，於是進一步獲得信心，並把目光轉到各大購物平台上的「獵物」。

陳之強控訴的問題多以食品安全問題為主，如沒有合格證的，標籤不齊全、過期的，沒有進口報告、虛假宣傳等。他認為，食品價格通常不高，適合以小博大。而最讓他得意的一次，是他斥資1000元從購物平台買下一批沒有標籤的羊奶，最後獲賠7000元。

一直以法律人自居的陳之強，在10個月的時間共向徐聞縣人民法院起訴了800多起案件。他認為自己都是在法律所規定的範圍內進行訴訟、索賠，並且依據了法律途徑，「敗訴我就要自己承擔成本」。據悉，在這些案件中，只有兩三百個商家願意協商後賠償，其他的開庭案件皆敗訴，理由是陳之強為職業打假人，購買動機不純，故《消費者權益保護法》不適用。

去年12月27日，陳之強收到徐聞縣法院寄來的《民事裁定書》，當中提到其行為已嚴重影響良性營商環境的創建，已使有限的公共資源在維護個人利益和公共利益之間失衡，超越了個人權利行使的界限，也失去了權利的正當性，行為已構成了對訴訟權利的濫用。

目前陳涉嫌敲詐勒索罪，已被當地警方立案偵查。其父透露，警方周一（14日）上門帶走兒子調查，同時帶走了手機和案件資料，他非常擔心兒子的未來會受到影響，又強調其初衷不是為了賺錢。周三，警方出具拘留通知書。

事件引起輿論熱議，對此，山東眾成清泰律師事務所高級合夥人程守法解釋，職業打假人只屬民間通稱，並非法律概念，在《消費者權益保護法》中並無法律空間，若要適用，在法律概念上就必須是為了生活消費而去購買使用商品、接受服務的消費者。他又認為，如果打假人本身明確知道打假對像是假的，就可能會出現「知假買假」的問題，尤其大量購買、索賠下，往往造成利益失衡及其他社會問題，故法院通常是不支持的。