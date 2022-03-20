疫情｜吉林市明起實施全市「靜態管理」　省委書記：到了決戰時刻

內地的新冠肺炎疫情嚴重，在疫情重災區方面，其中吉林省共有1494宗本土個案。

吉林市今日（20日）宣布，明日（21日）0時至25日0時實施全域「靜態管理」，封控區人員禁止出戶，管控區人員禁止出單元（參加核酸採樣即出即回）。

吉林省委書記景俊海表示，當前吉林省疫情防控已經到了破釜沉舟、背水一戰的決戰時刻，必須以最快速度實現動態清零目標。



吉林市的最新防控措施還規定，管控區居民每2至3天在線上訂購生活物資一次，由下沉機關幹部、社區工作人員、物業工作人員、志願者配送至單元門口的貨物接收桌，居民自行消毒後錯時錯峰取走。

小區內部便利店、超市禁止開門營業，允許電話、網上購物，由商家配送至單元門口貨物接收桌，消毒後無接觸自行取走。

保民生企業員工、機關企事業單位參加疫情防控人員、疫情防控志願者、公安幹警必須持有證件及核酸陰性證明、掃碼、測溫後方可進出卡口，其他人員一律不允許出入卡口。

據當局公布，吉林市昨日新增本土確診病例327宗，本土無症狀感染者287宗。

在長春市朝陽區鎮江路一處核酸檢測點，居民在排隊進行核酸檢測採樣。（新華社）

此外，據《吉林日報》報道，吉林省委書記景俊海19日晚上主持召開全省疫情防控調度會時強調，當前吉林省疫情防控已經到了破釜沉舟、背水一戰的決戰時刻，必須壓緊壓實各方責任，加快實施「清倉」行動，從嚴從緊抓好工作落實，確保各項防控措施有序有力有效推進，以最快速度實現動態清零目標。