東航MU5735空難｜飛機黑盒搜尋困難　藤縣或降大雨不利救援

周一（3月21日）東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空墜機，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。救援行動仍在持續。



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據最新消息，墜機現場發現失事飛機的部分殘骸碎片，以及散落的、燒壞的身份證件、錢包等物品，目前尚未發現機上失聯人員。據現場救援人員表示，由於飛機墜毀現場在山林間，會增加飛機黑盒搜尋的難度。

此外，各種救援救災物資運抵救援現場，附近村莊許多村民組成摩托車隊，助力救援物資運送。梧州亦啟用了一家定點醫院，組建各專科隊伍200多人做好應急救治準備。同時，梧州市民踴躍獻血，為救援工作提供血液保障。

據封面新聞報導，21日晚上，在MU5735墜毀地點藤縣瑯南鎮莫埌村，由於墜機現場的主要通道較狹窄，僅允許救援車輛通行，部分救援人員選擇徒步進入，莫埌村也組織村民用摩托車接送救援人員上下山。

已設立救援前方指揮部 數千救援人員開展地毯式搜尋

今日凌晨1時30分，當局已在事故點不遠處設立救援前方指揮部。通訊、電力、照明等保障人員也抵達現場工作，主要搜救區被強光覆蓋。多隊搜救人員連夜輪換上山開展地毯式搜尋，綜合多方數據初步統計，現場的救援人員已有數千人。

救援現場現降雨

今早救援現場出現降雨，雨勢較小。據梧州氣象部門的預報，今天藤縣可能會降雨，甚至出現大雨，這給現場救援帶來考驗。廣西當局又指，相關部門需注意21日後半夜開始的降溫降雨天氣過程對救援工作帶來的不利影響。

據廣西天氣消息，預計藤縣21日晚上到22日白天有大雨，局部有暴雨，氣溫16~25℃；3月23日，大雨，局部有暴雨，氣溫12~18℃；3月24日，中雨，局部有大雨，氣溫15~19℃。