東航MU5735空難｜飛機高速下降　航管員：多次呼叫機組未收到回覆

3月21日，東航MU5735航班墜毀於廣西梧州，中國民航飛行安全記錄歸零。3月22日晚間，民航局相關人員通報稱，這架波音737-800型客機於21日14時17分保持巡航高度8，900米進入廣州管制區，14時20分，航空交通管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆。14時23分，MU5735航班雷達信號消失。23日下午，失事飛機黑匣子已尋獲。



國家應急處置指揮部舉行第二場新聞發布會，介紹事故現場搜尋救援以及黑盒相關情況。民航事故調查中心主任毛延峰稱，東航MU5735其中一個黑盒已尋回，但破損嚴重，暫未確定是數據記錄器（FDR）抑或駕駛艙話音記錄器（CVR）。

毛延峰表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。



《澎湃新聞》據「管制員多次呼叫機組，但未收到任何回覆」一事訪問民航專家。該專家指出，「不能說明任何問題」。在他看來，高度急劇下降時，飛行員應該來不及回答管制員詢問，因為處於危機時刻。

對於事故可能的原因，該民航專家則稱，我們沒有現場情況和原始數據，無法分析研判，「不能夠瞎猜」。他表示，待黑匣子找到，駕駛艙的聲音都能還原，現在不應急着下結論，因為掌握的數據很有限。23日失事飛機黑匣子已經找到。

東航MU5735空難：中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機從昆明飛往廣州時，在廣西上空墜毀。客機出事時，機上載有132人。圖為廣州白雲機場內有東航職員舉起告示牌，引導前來等候消息的親友到獨立劃出的等候區。（AP）

22日晚，中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤通報稱，本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑑於調查工作剛剛開始，以目前掌握的訊息，還無法對於事故的原因有一個清晰的判斷。下一步調查組將全力以赴蒐集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面訊息開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

航空通訊緊急狀況：發出「Pan-pan」呼號



中國航空學會會員喬善勳曾對既往空難有過系統梳理。他提到，飛行員在航空通訊中發出「Pan-pan」呼號，表明航空器遭遇緊急情況，但是該程度表示在通訊時尚沒有嚴重到會對客機本身或任何人的生命即時造成危險。

這個信號表明一種「準緊急事態」，它和「Mayday」（遇難信號）的不同在於，後者表明的情況更加急迫，在發出信號時就已可致航空器損害或使人死亡。發出「Pan-pan」呼號，意味着通知其它潛在援助者（可能是專門的緊急援助機構或者在附近的其它航班）存在緊急情況，而發出「Mayday」則是在呼救所有可以救援的單位立刻停止一切工作，以最快速度前去施救。

「如果沒有呼叫，就證明這個意外發生特別緊急，飛行機組根本沒有時間或無法發出求救信號，所以從這從這個細節能夠感受出來這個事情是十萬火急。」喬善勳表示，「我們只能說基於曾經發生的案例推測駕駛艙當中發生了哪些可能出現的問題，但是也不排除出現我們沒有發現過的情況。」