東航MU5735空難｜專家：黑盒耐衝擊惟非萬無一失　曾試過沉入土中

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州市藤縣上空失聯並墜毀，搜救工作已進入第3天，除了傷亡人數及事故原因外，俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀去向亦備受關注。《航空知識》雜誌主編王亞男周三（23日）介紹，黑盒雖然能夠耐受衝擊，但不保證萬無一失，過去還曾出現過沉入土中的情況，這都給搜索帶來困難。



黑盒的外觀其實是橙紅色而非黑色。（美國國家運輸安全委員會）

據王亞男介紹，黑盒可謂是打開空難事故背後原因之門的鑰匙，其包括一組兩件儀器，分別是艙內語音記錄儀和飛行數據記錄儀，但其實它們的外觀皆是橙紅色而非黑色，之所以被稱作黑盒，是因為它就像一個解謎的引導圖一樣，能夠幫助外界答疑解惑。

黑盒的數據包括飛機一些重要飛行參數，機師操作動作的記錄，飛機主要控制面乃至油門的位置，也會記錄下機師和塔台的聯絡信息、駕駛艙的背景音等。王亞男稱，在調查人員看來，這些數據可以被還原成一部情景劇，最終找到真相。

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考慮到飛機可能發生事故，黑盒被設計成可以耐受時速400公里的衝擊，一般儲存在飛機的尾部，以利於保存，同時能在一定溫度的火焰中保存一段時間。然而王亞男坦言，這並不意味著黑匣子可以在一切事故中萬無一失，因一些衝擊可能超過其耐受極限。他又指，以往就曾出現過黑盒嚴重受損，數據無法恢復的情況，在一些案例中，黑盒還伴隨飛機撞擊地面後深入到地面下十多米，「如果當地土壤鬆軟，黑盒可能會沉得更深，所以我們看到這兩天現場也有挖掘機在參與搜救」。

周三（23日）凌晨起，救援現場下起了雨，令大面積搜救工作暫緩。對此王亞男認為，降雨會讓搜救變得更加困難，還可能引發泥石流等地質變化，令現場某些飛機殘骸的位置生變，這樣後續再利用飛機殘骸還原事故瞬間的情況時，就需要先復原現場，增加調查的難度。

至周三下午，現場搜救人員表示，已找到涉事黑盒。