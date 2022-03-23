MU5735空難｜對標波音737　國產客機C919今年交付　東航率先運營

周一（21日）下午，由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班在廣西梧州市境內墜毀，此次發生事故的機型是世界最常用的波音機型737-800，再次引起社會對波音客機安全性的關注。

在空難發生後，另一在內地受到關注的消息是國產大型客機C919將於今年完成交付，或有望與外國製造的客機競爭。



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據內媒《時代周報》22日報道，參與C919飛機項目的飛機設計師趙東陽在接受採訪時表示，「C919從設計之初便對標波音的737系列和空客公司的A320系列。如今，C919已進入試航取證階段，在取證之後就可以給客戶交付訂單了」。

趙東陽又表示，「我們民用飛機相對起步較晚，在經驗上比較缺乏。與此同時，如今的新一代飛機對性能要求比較高，因此通常是使用複合材料。複合材料的使用也是我們設計過程中的一個技術難點」。

此外，在本年1月，中國商飛副總經理吳永良表示，C919項目仍處適航取證階段，預計將於本年完成交付，「具體交付將等到取證完成後才具備條件」。

華創證券指出，根據中國商飛和波音公司的市場預測，在未來20年，中國對類似C919這類窄體客機的需求量為每年平均300架左右。假設未來C919在國內能夠達到三分之一的市佔率，則C919飛機年平均交付量有望達到100架，大飛機產業鏈有望迎來快速發展。

東航引進5架C919

根據資料，C919是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里。在2015年，C919首架機正式總裝下線，兩年後成功首飛。

據中國商飛官網最新數據，C919已完成立項論證、可行性論證、預發展階段工作，轉入工程發展階段，累計有28家客戶815架訂單。

此外，在2021年3月，東航與中國商飛正式簽署C919大型客機購機合同，首批引進5架，東航將成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。