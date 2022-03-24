美國加州上空飛出「MU5735 RIP」軌跡　廣東籍機師以航空文化哀悼

東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州境內墜毀，搜救工作正進一步進行。而美國一架輕型飛機以「MU5735 R.I.P.」的飛行軌跡，為失事客機及機上人員祈求安息，有網民表示，「世界民航愛好者、民航人應該是共通的」。



微博認證為知名航空博主的「FATIII」發布短片指，美國一架輕型飛機，在加州上空飛行逾2小時，飛出「MU5735 R.I.P.（願MU5735安息）」軌跡，引發關注。

據航班跟踪平台「flightaware」顯示，一架註冊號為N990WY的CH7A型飛機於當地時間周二（22日）晚8點，在加州聖荷西的機場起飛，向北飛行約35分鐘後，用飛行軌跡在空中寫下了「MU5735 R.I.P.」。隨後，該飛機返程，最終在當地時間晚上10點12分降落，實際飛行距離達到了344公里。

對於飛行員為遇難者哀悼的行為，不少網民表示感動與感謝，「這也是一種航空文化」、「無論是哪裡人，有心就好，世界民航愛好者、民航人應該是共通的」、「如果有一天世界能夠拋棄很多立場，著眼於人性的善惡就好了，謝謝他們」。

亦有網民透露指，自己已與上述飛行員相識14年，對方是一名在美國留學及工作的廣東人，「很快將會回國發展為祖國的航空事業出一份綿薄之力。開飛機是因為熱愛和專業需要，但暫無進入民航領域的打算。」

該網民還曬出上述飛行員在社交媒體發布的文字顯示，此次飛行的難度其實超越了計劃，在幾乎沒有月光的晚上不依靠地平線在一架沒有姿態儀的飛機完成，完成結果差強人意，但落地後的疲憊是真實的，「希望事故真相早日水落石出」。另外，該飛行員的微博認證內容顯示，其為美國聯邦航空局FAA認證飛行員、飛行教員。