疫情｜兵荒馬亂到有序　上海義工6日紀實：暴雨抱怨中的核酸檢測

3月24日，《上海綠城網格化篩查專項組織工作白皮書》在內地社交媒體悄然流傳。該白皮書是由上海綠城小區志願者所寫，他們在6天裡經歷了上海暴雨、小區封控，兵荒馬亂之中，完成第五輪核酸檢測。



綠城小區社區志願者孫雯表示，「這份《白皮書》，是這6天我們小區全部志願者踩過的坑、走過的彎路，當然，也是我們整個社區智慧的結晶。」希望留下的白皮書可以幫助其他人。



3月18日，居民富曉鷗和妻子一起報名擔任小區志願者。《澎湃新聞》指出，上海綠城小區住戶2661戶，5000余人，單元樓近90個。每一次核酸檢測，都是一個大工程。

第一天｜3月19日 慌亂：志願者開發即時叫號系統

該小區居民第一次核酸檢測是位於小區進門處的景觀大道，一邊是普通排隊通道，一邊是留給老人小孩的綠色通道。《澎湃新聞》報道，富錦鵬回憶，「剛開始，志願者有拿著大喇叭喊樓的，有在微信群通知的，也有的一戶戶敲門。但是人太多，加上第一天大家都沒經驗，這一天，真的有點兵荒馬亂。」

上海疫情持續，3月15日，上海酒店外穿防護衣的警察。 (AP Photo)

除此之外，設備問題很多，時間也安排欠妥。富錦鵬表示，「醫生到達的時候，有的小區居民已排隊一個多小時。掃描儀器不能列印資訊，居民不會用二維碼、二維碼掃不出來等⋯⋯」

當天晚上，綠城小區志願者們決定連夜開發「實時叫號系統」志願者孫雯說，「其實是受去年鄭州特大暴雨，上海大學生開發尋人系統啓發。」孫雯指出，該系統可以顯示，「現在輪到幾號樓做檢測？自己所在的樓層是什麼順序？大概要等多少分鐘？」志願者們協議透過「叫號系統、喊樓、微信群通知、個別住戶敲門通知」四種方式，讓所有小區居民都能被通知。

第二天｜3月20日 暴雨：車庫中核酸檢測

富錦鵬指出，3月20日直到凌晨，才確定因天候因素，第二次核酸檢測的地點在小區車庫。確定地點後，富錦鵬先行一步去確認車庫裡的訊號：只支援4G，但已經足夠。

3月20日8時30分核酸檢測開始，但暴雨開始落下。孫雯回憶，「我在樓下拿著大喇叭喊樓，讓大家下來做核酸檢測，不到半小時，鞋子和褲子全濕了。」當晚，志願者們檢討，居民在排隊時遇到斜坡，「下雨路滑，坐輪椅的老人怎麼辦？」志願者們也開始協調包括檢測台擺放的位置等，希望能加快檢測速度。

第三天｜3月21日 溫暖：不會用微信的老夫婦擔心影響解封

第三天透過叫號系統和位置安排，時間速度快很多。但其中一對老夫婦影響了檢測的速度。富錦鵬提到，當時老先生推著老太太的輪椅，一邊慢慢走，一邊道歉說：「我們不會用微信，下來晚了，但是我們不做核酸檢測的話，是不是會影響大家解封？」一開始現場還是有抱怨聲，但是後來志願者們幫老人開始抬輪椅時，現場也安靜了。

當時也在現場的志願者陳愷形容 「現場一瞬間安靜了。也沒人說什麼，就是大家突然將心比心起來，有一種被理解了的感動。」當晚，富錦鵬寫下志願者崗位要點，發在微信群。成為《白皮書》重要的一部分。

綠城小區坐輪椅的老夫婦。（澎湃新聞）

第四天｜3月22日 快速：6小時結束核酸檢測

富錦鵬透露，原先收到通知是早上8點核酸檢測，但是當天消息混亂，一下有通知醫生來不了；一下是居民抱怨已經全部陰性，「為何不解封」。時間到下午1點，突然有消息說醫生來了，志願者們在半小內就準備就緒，6小時內核酸檢測全部結束。

富曉鷗透露「沒想到，這準備最倉促的一次，居然是效率最高的一次。」富曉鷗的妻子跟他說，「志願者就是補位的，現在都順了，你可以退位了。」

第四天｜3月23日 鮮花簇擁下：志願者們做核酸

當天，上海綠城小區迎來第五輪核酸檢測。富曉鷗也夾在排隊的人群里參加核酸檢測。這一天，小區開發商正好送來2000多盆鬱金香，核酸檢測環節也十分順暢，富錦鵬透露「排隊時間最多也就20來分鐘，綠色通道排隊也就5分鐘。而且一下子多了那麼多鮮花，人的心情真的特別好。」

《澎湃新聞》記者指出，富曉鷗透露，這幾日從消極到積極的過程，就是一個獲得正能量的過程。「我在這個小區住了十幾年，平常大家各自忙碌，交流也不多。但是經過這幾天，我突然間有了很多熟人，和很多人有了戰鬥友誼。那種歸屬感，真的很奇妙。真的就是：天更藍了，花更香了，吃飯都更有味道了！」

綠城小區第五天核酸檢測再花的簇擁下進行。（澎湃新聞）

第六天｜3月21日 記錄下六日經驗：《白皮書》助人

3月24日，志願者陳愷決定，將前5天的工作經驗梳理成《上海綠城網格化篩查專項組織工作白皮書》。他介紹，上海綠城小區，居委會只有五六個人。「封控之前，居委會就問業委會，能不能組織志願者。當天我們在小區公眾號發招募，2小時就找了150多人，並迅速分成不同的服務小組。」

陳愷徵集每個志願小組的意見，白皮書詳細記錄社區核酸篩查的重要節點甚至細節。比如：組織框架劃分；「大白」是圍繞醫生工作區的一線志願者，其餘為二線志願者；權威發佈必須居委會出面，杜絕謠言等。

陳愷透露，「特殊時期，每一個小區，甚至每一個人，都有一個摸索的過程，這份《白皮書》可以說是我們整個小區的結晶，而且也在不斷完善中。我們希望可以幫助到更多有需要的人。」

網格化管理疫 成抗疫關鍵

近年內地社區治理中，引入「網格」概念，將社區劃分成一格一格的網格，每一個網格由一個以上的網格員負責格內居民的大小事，方便進行基層治理。以杭州市餘杭區為例，餘杭區劃分成1,468個網格，當中有1,581名專職網格員和3萬餘名兼職網格員，從資訊採集、政令宣導、矛盾糾紛排查化解，租房屋管理、流動人口登記、消防安全管理等都屬於網格員的工作範圍。（延伸閱讀：疫情｜450萬網格員抗疫成功關鍵？ 一文了解內地「網格化管理」）

在內地，網格員人數粗估至少有450萬人，平均一人負責200到300戶不等。從鄰居糾紛排解到政令宣傳，網格員無一不包，更成為內地疫情防控的最前線。內地媒體資料指出，內地網格員的薪水約在一個月3,000到6,000元人民幣不等。而在志願者投入抗疫工作時，也是依照網格的概念，分配志願者投入一線的抗疫工作。

內地社區網格員除須保證著居家隔離民眾的日常生活和醫療需求《法治日報》採訪江蘇省一網格員朱恭玉，她快速而熟練地說出，「網格內共1,122戶，目前入住724戶，返鄉人員47人。網格內今日無確診病例，也無疑似病例。」這是她每天都要通報的內容。