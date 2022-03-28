直播｜華為2021年年度報告發布會　孟晚舟回國後首公開亮相

華為今日（28日）下午4時半舉行2021年度經營財報發布會。華為副董事長、首席財務官（CFO）孟晚舟出席相關業績說明活動，為去年9月25日回國後首次公開亮相。



2018年12月，孟晚舟在溫哥華機場過境期間，被加拿大當局應美國要求扣留。華府起訴孟晚舟電匯欺詐罪，指她涉嫌隱瞞公司與伊朗有生意往來，誤導滙豐銀行。

3年來，孟晚舟案曾多次開庭，但案件仍未有定論。去年9月24日，加拿大法院簽署孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，在近三年的居家監禁後，孟晚舟終於獲准返回中國。

據介紹，孟晚舟於1993年加入華為，曾歷任公司銷售融資與資金管理部總裁、賬務管理部總裁、華為香港公司首席財務官，以及國際會計部總監。2011年，華為上任CFO梁華卸任，在華為財務工作18年的孟晚舟正式出任公司常務董事、CFO，其後當選為副董事長。

會上，華為發布2021年年報，全年營收6,368億元人民幣，營業額下滑28.6%，利潤增至1,137億元人民幣。

年報顯示，華為整體經營穩健，實現全球銷售收入6,368億元人民幣，淨利潤1,137億元人民幣，按年增長75.9%。面向未來，華為持續加大研發投入，2021年研發投入達到1,427億元人民幣，佔全年收入的22.4%，十年累計投入的研發費用超過8,450億元人民幣。

華為輪值董事長郭平指出，「公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。」

華為首席財務官孟晚舟表示，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」得益於主營業務的盈利能力提升，2021年華為經營現金流有較大增長，達到597億元人民幣；資產負債率降低到57.8%的水平，整體的財務結構的韌性和彈性都在加強。