疫情｜連續四日新增個案破2萬宗　上海佔九成　新華社：絕不躺平

國家衛健委通報，昨（8日）新增本土感染個案25,071宗，已連續四日本土感染個案突破2萬。其中確診病宗1,334宗，新增本土無症狀感染者23,737宗，多數感染者在上海，佔九成。上海市擬再開展一次全員核酸檢測，根據檢測結果，劃分封控區、管控區和防範區，進行階梯式管理。



新華社今（9日）發布評論指出，本輪疫情呈現全國多點散發態勢，其中，上海陽性感染者數量累計突破13萬，吉林省陽性感染者數量累計突破5萬。文中強調，對比西方因為「躺平」而付出眾多生命為代價，堅持「動態清零」總方針，是對人民負責，也是對歷史負責。



國家衛健委通報，4月8日，新增確診病宗1350宗，本土病宗1334宗，主要來自上海1015宗，吉林248宗，浙江13宗，其餘來自陝西、北京和山西等地。新增境外輸入病宗16宗，分別來自廣東、廣西和北京等地。

新增無症狀感染者23815宗，本土23737宗，境外輸入78宗。主要仍來自上海22609宗，吉林706宗，河北107宗。其餘來自江蘇、安徽和山東等地。８日新增本土感染個案25,071宗，超過九成來自上海。

4月9日，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會中提到，為了盡快實現社會面動態清零的目標，擬再開展一次全員核酸檢測，根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照三區劃分原則，進行階梯式管理。

三區是指封控區、管控區和防範區。防範區是指近14天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是減少流動，避免聚集，可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集。

管控區是指近7天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天居家健康監測，足不出小區、嚴禁聚集、錯峰取物，原則上居家，在嚴格做好個人防護的前提下，大家可以下樓走走，分開時間到指定區域無接觸式取用物資，同時大家也要加強對取用物品的消毒。封控區是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天封閉管理，區域封閉、足不出戶、服務上門。

上海市疫情防控工作領導小組指出，封控區與管控區之間，根據疫情變化，進行動態調整。 封控管控期間，尤其要加強社區和醫療機構聯系，及時救治急診患者和特殊群體。

上海本輪疫情多數為無症狀感染者。（VCG）

截至4月8日24時，確診病例23186宗（其中重症病例79宗），累計治癒出院病例135218宗，累計死亡病例4638宗。累計追蹤到密切接觸者2620524人，尚在醫學觀察的密切接觸者445797人。

新華社：絕不躺平 堅持動態清零方針

由於此輪疫情以無症狀感染者居多，內地湧現關於清零與共存的討論。新華社9日發布文章指出，疫情突如其來。本輪疫情呈現全國多點散發態勢，客觀上，這是由奧密克戎變異株傳播更快、隱匿性更強的特性決定的；而主觀上，這是我們尊重每個人的生命權和健康權的主動選擇。對比西方因為「躺平」而付出眾多生命為代價，我們堅持人民至上，堅持“動態清零”總方針，是對人民負責，也是對歷史負責。

文章強調，絕不「躺平」，講究的是「以快制快」、「群眾路線」和「從嚴從緊，對不作為、亂作為零容忍」。新華社指出，3月以來，上海的核酸檢測能力翻了數倍，全國10餘個省份、數萬名醫護人員奔赴上海。8日，上海市浦東新區通報，對3名疫情防控不力的處級幹部進行免職，此前一天，上海市紀委監委也通報了兩起疫情防控不力典型問題。而在此前，深圳、吉林等多地均有地方官員被問責。

新華社指出，抗疫兩年多的實踐充分說明，只有盡銳出戰，絕不躺平，才能取得最終的勝利。堅決克服猶豫情緒、僥幸心理、麻痺思想，從嚴從實抓好防控舉措，才是守護全民健康的正確選擇。

上海買菜難話題被封 網民改創「上海搶菜」

上海因為疫情嚴峻，仍未解除封控。許多民眾反應買不到菜、家中物資不夠，紛紛發文上網求助。但7日晚間網民發現「上海買菜」的相關搜尋在微博上已被封鎖，多篇關於上海求助的文章也遭刪除。網民諷刺「徹底解決了買菜問題」、「改用#上海搶菜吧!」，據了解，目前內地多個外賣和生鮮蔬菜零售平台上海訂單擁擠，民眾主要透過微信群社區團購解決買菜和生活物資的需求。（延伸閱讀：上海疫情｜買菜靠團購？昔設鬧鐘6點搶菜 滬漂靠街坊吃上麥當勞）

內媒《科創板日報》報道，阿里、美團、京東、拼多多等互聯網平台從各地增調人員和設備，馳援上海保抗疫。其中餓了麼、盒馬等已增調3000名一線保供人員；美團上線社區集單、團餐，自動配送車也同上陣；京東到家上線保供生鮮套餐，物流專車送藥送生鮮；拼多多也已上線48小時保供套餐。