疫情｜上海封控多名危疾病患未能就醫　微博發住址電話緊急救助

上海新冠肺炎疫情嚴重，周一（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。今日（30日）在微博上，不少上海危疾病患和家屬紛紛在「上海抗疫求助超話」發文緊急救助，並表示因疫情封控，部分醫院也暫停收治化療病人，導致未能到醫院治療，希望當局立刻安排救治。



上海封控，多名危疾病患在微博上發布現居地址、電話號碼、身分證號碼等個人資料，希望當局可以在微博上看到自己的發文，立刻安排救治。

有網民發布疑似是某間大醫院血透部分病人額聊天記錄，網民指，這裏病人有400多個，都在等死了，三四天沒做洗腎是正常現象，並以上海話表示，6天沒有做的有好幾個。

有74歲肺癌晚期病人在微博發文救助表示，小區封控，一直在浦西腫瘤醫院總院靠化療維持生命，已過化療時間，此管控期間7次核酸結果均為陰性，只能通過疾控中心調配車輛進出小區，對口的只有浦東醫院。但是浦東醫院也暫停收治化療病人，家人打了無數相關部門電話都無法解決，希望當局立刻安排救治。

化療病人求助。（微博@紛紛o暮雪）

有父親胃癌晚期的女兒指，父親本應在17號住院化療，因為小區突發疫情，居委不讓出門，居委要申報疾控中心，多方求助無果，醫院因他們小區的疫情拒收，要等他們小區解封才可以去腫瘤醫院接著治療。他們等到2加12管控期滿，準備再次去醫院，可是小區又有無症狀感染，居委會把他們大門鎖上，不讓出門。父親病情惡化，胸口就刀殺的一樣痛，每天都只能靠吃止痛片，痛得幾次都想自殺。

有80後網民陸克臘在微博上發文救助，他表示自己的視網膜脫落，有失明風險，需要盡快手術，天天打電話求助，直到現在也沒有合理答覆，他表示，國家衛健委、市衛健委明確表示，急診病人可以去醫院治療的。

他表示，「我上有老下有小，父母70多歲還有一個癱在床上。我現在左眼看東西，上面：一半已經完全看不見了，下面一半越來越模糊。」

有肺結核病人在微博救助表示，需要每日服藥，不能間斷。家裏的藥只剩一週量，需要去肺科醫院（楊浦區）開藥，必須要到醫院開才能開藥，希望當局立刻安排救治。