東航MU5735空難｜理賠工作正式啟動　業界：全部金額將達數億元

東方航空MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，機上132人全部遇難。事故發生近一周之後，相關理賠工作正式啟動，業界人士近日表示，全部理賠金額將達數億元（人民幣．下同）。



據第一財經報道，事故發生後，多家大型保險公司紛紛「認領」其承保責任，其中中國人保表示，涉事飛機由中國人保首席承保；平安產險表示，其參與共保東航MU5735機身一切險及責任險；中國太保則表示，旗下太保產險已核查確認跟單承保中國民航聯合保險機隊航空保險。

據業界人士介紹，它們所指向的均是一個共保保單。所謂共保，是指兩個或兩個以上保險人聯合承保同一筆保險業務或共同分擔同一筆損失的保險行為。分析稱，大型保險項目一旦發生事故，理賠金額通常是單一一家保險公司難以承受的，故需以共保體的方式分散風險，且一般都會進行再保險安排，以進一步降低承保風險。

公開資料顯示，MU5735航班機齡為6.8年，6年多前，一架波音737-800飛機的平均售價按當時的匯率約等於5.73億元人民幣，計算折舊後，機身部分賠償金額或將高達2至3億元。不過業界人士也表示，需根據事故調查結果來分析最終的理賠金額，如涉及波音公司責任，保險公司可透過代位求償原則要求對方承擔部分損失。

至於遇難者方面，據產險公司相關人士介紹，主要分四種情況，一是個人購買了或被贈送航意險，可以正常獲得賠償；二是發生事故的飛機所屬的航空公司需要承擔賠償責任；三是如果乘客購買了普通意外傷害保險，可以獲得保險賠償；四是如果乘客個人存在其他人身險保單的，如終身壽險等，同樣可獲得賠償。

來自航空公司的賠償，使乘客即使沒有投保也能獲得一定賠償。根據2006年《國務院關於的批覆》，國內航空運輸承運人對每名旅客的賠償責任限額為40萬元，然而從2010年伊春空難的賠付情況來看，最後的金額可達每人96萬元。業界表示，最終理賠通常參照國際航空賠償的方式和標準增加賠付金額，如增加精神撫慰金、喪葬費等，因此時隔12年後，賠付金額很大機會在一定程度上超過之前標準。