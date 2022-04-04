網傳上海港數百貨輪擁塞致供應鏈中斷　業內人士：只是地圖錯覺

最近兩日，一張上海海域附近船舶密密麻麻擁擠在一起的截圖在網絡流傳，附註稱「上海的外海已經滯留數百輛遠洋貨輪，供應鏈斷就斷在這裏」。

第一財經報道，多位行業內人士指出了圖文中的「貓膩」： 圖中的船舶是包括小漁船在內的各種船型，很多只是途徑上海海域，並且通過改變了比例尺造成了「密密麻麻」的視覺。



報道稱，上港集團周日（3日）回應表示：「我們注意到有個別媒體發布了關於上海港嚴重擁堵的不實報道，其中提到的『上海的港口延誤情況愈來愈嚴重』，『本週在上海港等待裝卸的船舶數量已飆升至300多艘』等缺乏考證的言論和附圖，根據上海港內部數據監測，2月份以來，上海港碼頭生產營運如常，集裝箱船未見擁堵。」

上港集團進一步表示，目前上海港絕對沒有「堪比美西港口擁堵」的情況發生，等泊船隻數量為個位數，等泊平均天數為正常值。

據報道，上海港全港停工船52艘，其中散雜貨43艘（含內貿13艘），集裝箱船9艘，其中等泊船4艘。根據馬士基等大型班輪公司3月對外公布的訊息，由於春節後到3月持續的疫情交替影響，亞洲港口等泊天數通常在1至2日，上海港的等泊平均天數甚至優於南北方代表性港口。

業內人士指，改變比例尺便沒有密密麻麻的感覺。

那麼，為甚麼會出現截圖中那樣船舶擁擠的情況？多位航運業內人士認為，長江口是世界上最繁忙的航道，船多是很正常的，但是這裏的船有很多種類，除了集裝箱船，散貨船和油輪，還有漁船，拖輪，駁船以及其他小型船（船長在80米以下）。

「那張廣為流傳的圖既沒有區分進出上海港的船舶和南來北往的過路船，也沒有區分截圖當時仍在上海外海的船和已經離開此處、岸基AIS訊號已經消失的船（AIS是指船舶自動識別系統），而是雜糅在一起，甚至設置了AIS點位的漁網可能也被納入。」航運界網主編王海分析，「假如這張圖是真的，那也是截圖當時，仍保持和已消失岸基AIS訊號的一個瞬時狀態；且截圖的比例尺不正常，顯得船舶『過大』，視覺上有種密密麻麻的感覺。」

另一位業內人士拿出了來自Marinetraffic網站今日（3日）早上7點50分上海附近海域船隻情況圖，圖中的紅色代表油輪，綠色代表貨輪，橙色代表漁船，灰色為不能識別類型，圓點是拋錨等待的，箭頭型是航行中的。當圖像比例尺變小，就感覺好像海上擠滿了船，而網上流傳的圖就是把各種船型，甚至可能不是船的都放進去了，並且改變了比例尺。

業內人士稱，網傳的截圖中，有不少船並非貨輪，地圖比例尺也影響視覺。（第一財經）

上海附近海域等待船舶「兩週半增5倍」 但不是上海港

王海進一步指出，根據船舶數據商VesselsValue的公開數據，近期在上海海域附近排隊等待的船舶數量在兩周半內增加了5倍，不過集裝箱船舶排隊數量並沒有大幅增長，主要是干散貨船和油輪排隊數量出現了大幅增長，而這兩種船的目的地更多是寧波舟山港，上海港還是以集裝箱船為主。目前上海港仍在保持24小時作業，不過由卡車司機負責的銜接碼頭貨運的陸運方面，確因上海地區封控及長三角各地疫情防控政策不一而受到一定影響。

3月27日晚間，上海市疫情防控領導小組辦公室發布通告，部署在全市範圍開展新一輪核酸篩查工作，新一輪核酸篩查分別在黃浦江以東、以南與浦西先後開展。

對此，上港集團表示，近期港口陸運物流的確受到一定影響，因為根據疫情管控要求，陸路集卡跨省運輸需要提供司機核酸檢測結果陰性證明，運輸量較之前下跌，確實一度困擾着客戶。為此，上港集團積極採取措施，解決司機上路難的問題，幫助卡車司機申請相關通行證，同時採取了一系列保穩保供、促暢促聯的措施。

「目前上海港依然保持正常作業，除受極端惡劣天氣影響外，上海港正常營運，港口實施閉環管理，生產運行保障人員駐守港區，」上港集團表示，「個別媒體誇大碼頭擁堵的報道是沒有根據的，是在製造恐慌情緒」。