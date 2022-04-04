疫情重創內地戲院　首季票房僅140億元同比降23%

撰文：朱加樟
出版：更新：

據內媒《證券時報》4日（周一）報道，受疫情等因素影響，內地戲院受到重創，三月內地電影票房僅9.13億元（人民幣，下同），同比減少63.5%。在2022年首季度，內地電影票房約140億元，較上年同期的181億元減少約23%。

此外，數據顯示，在本年4月3日的內地清明「小長假」首日，內地電影票房僅為4789.6萬元，觀影人次約134萬人。而在去年4月3日，內地電影票房達2.79億元。

受到疫情影響，內地戲院營業率持續低迷。據燈塔專業版數據顯示，截至4月2日，內地營業戲院總數為5671家，戲院營業率為47.1%。

在疫情之下，吉林、上海戲院目前均處於關閉狀態；山東、江蘇戲院營業率在5%以下，接近全部關閉；福建、遼寧等省份營業率也在20%以下。在重點票房城市中，深圳、上海、南京等地戲院均處於關閉狀態。

多部電影撤檔

報道又指，由於戲院營業率低迷，原本多部定檔清明檔的電影從3月25日開始集中宣布撤檔消息，當中包括《人生大事》、《神探大戰》、《你是我的春天》、《一周的朋友》等。

報道又引述業內人士指，在動態清零方針下，內地後續疫情爆發將更加局部化，戲院出現整體停頓的可能性將越來越低。此外，在科學的疫情防控措施下，內地電影市場受疫情衝擊的影響也有望進一步降低。

中消協評「史上最貴春節檔」　指電影市場單純票價依賴是飲鳩止渴今年內地電影春節檔被批票價過高　《長津湖》續集等電影宣布降價春節檔票房火爆未能受惠　內地部分戲院因疫情停業面臨結業危機
內地電影業
電影票房
你可能感興趣