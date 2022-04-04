疫情重創內地戲院　首季票房僅140億元同比降23%

據內媒《證券時報》4日（周一）報道，受疫情等因素影響，內地戲院受到重創，三月內地電影票房僅9.13億元（人民幣，下同），同比減少63.5%。在2022年首季度，內地電影票房約140億元，較上年同期的181億元減少約23%。



此外，數據顯示，在本年4月3日的內地清明「小長假」首日，內地電影票房僅為4789.6萬元，觀影人次約134萬人。而在去年4月3日，內地電影票房達2.79億元。

受到疫情影響，內地戲院營業率持續低迷。據燈塔專業版數據顯示，截至4月2日，內地營業戲院總數為5671家，戲院營業率為47.1%。

在疫情之下，吉林、上海戲院目前均處於關閉狀態；山東、江蘇戲院營業率在5%以下，接近全部關閉；福建、遼寧等省份營業率也在20%以下。在重點票房城市中，深圳、上海、南京等地戲院均處於關閉狀態。

多部電影撤檔

報道又指，由於戲院營業率低迷，原本多部定檔清明檔的電影從3月25日開始集中宣布撤檔消息，當中包括《人生大事》、《神探大戰》、《你是我的春天》、《一周的朋友》等。

報道又引述業內人士指，在動態清零方針下，內地後續疫情爆發將更加局部化，戲院出現整體停頓的可能性將越來越低。此外，在科學的疫情防控措施下，內地電影市場受疫情衝擊的影響也有望進一步降低。