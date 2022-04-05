世衛：中醫藥有效治療新冠肺炎　鼓勵成員國採中西醫結合模式抗疫

中醫藥治療新冠肺炎療效獲世界衛生組織（WHO）專家會議認可。

3月31日，世衛官網發布「世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會」的報告，指出中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型、普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間，改善輕型和普通型患者的臨床預後，並鼓勵成員國考慮中國的中西醫結合模式對抗疫情。

國家中醫藥管理局局長于文明表示，對世衛組織持續支持傳統醫學表示歡迎，並表示中國願意協助其他世衛組織成員國加強傳統醫學在其衛生系統中的作用。



今年1月17日，世衛總幹事與中國國家中醫藥管理局在日內瓦舉行高級別政策對話後，世衛組織決定召集專家會議以評估中醫藥治療新冠肺炎的效果。2月28日至3月2日，中醫藥治療新冠肺炎專家評估會召開。與會的21名國際專家來自世衛組織的6個區域，會議評估了由中國國家專家組提供的臨床應用、研究和循證評價報告。

評估會上，中方專家展示中醫藥報告的臨床研究基礎。據介紹，截至今年3月，中國臨床試驗註冊中心（世衛組織國際臨床試驗註冊平台一級註冊機構）已有859項中國新冠臨床研究註冊，其中213項與中醫藥相關。

世衛官網發布「世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會」的報告。（WHO）

在考慮到輕型病例的研究中，106項研究了中藥對發燒的影響，103項評估了中藥對咳嗽的影響，94項考慮了中醫與疲勞。除此之外，研究還包括一個多中心隨機對照試驗的例子，該試驗納入內地9個省份23家醫院，服用連花清瘟膠囊治療的284名患者；與未給予中藥干預的患者相比，服用該藥的患者症狀恢復時間更短。

21項研究表明，中藥有助於縮短核酸轉陰時間；另有43項研究表明，中藥能夠減少非重症患者轉重的比例。在另一項非盲、集群隨機試驗納入了408名輕型患者，並用另一種中藥顆粒劑治療，降低了患者轉重的可能。在整個研究中，未發現與中藥相關的嚴重不良事件。

經討論，與會國內外專家作出結論，根據臨床相關結果指標，中藥對治療新冠肺炎有益，特別是對輕型和普通型病例。數據表明，中藥對降低輕型、普通型病例轉為重症病例有益；與常規治療相比，納入研究的中藥作為附加干預措施時，可以縮短輕型和普通型病例的病毒清除、臨床症狀緩解和住院時間。

同時，證據表明盡早使用中醫藥能讓輕型、普通型患者有更好的臨床預後。在常規治療時使用中醫藥干預，不僅耐受性良好，且安全性與單純的常規治療無二。不過，關於中藥注射劑對重症病例有益的證據有限，亟需進一步評估。

除此之外，與會專家向世衛組織提出建議，包括及時與成員國分享此次會商的結果；鼓勵成員國在其衛生體系及監管框架中考慮將傳統醫學干預（如中醫藥），納入新冠肺炎臨床管理規劃；推進國際臨床試驗，以進一步評估中醫藥在照護全程中治療新冠患者的潛在益處和安全性。

同時，與會專家向世衛組織成員國建議，在可行的情況下，合作制定一致路徑，改進醫療保健系統，有效管理當前疫情並對未來可能發生的大流行做好準備。