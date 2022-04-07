深圳建全國首個「寵物方艙」　網民贊：一座有溫情的城市

深圳近日建立了全國首個「寵物方艙」，為集中隔離人員的寵物提供免費託管、觀察護理健康監測和醫療保障服務等，正式運行後可託管犬、貓寵物的最大容量為300隻。



據《南方都市報》報道，為了將疫情期間寵物託管規範化，4月3日，中心位於深圳市光明區光明街道迳口社區的「寵物方艙」建成，作為全國首個解決新冠肺炎集中隔離人員寵物託管和風險管控問題的寵物託管中心，將保障疫情防控期間深圳市集中隔離人員寵物集中託管及風險管控工作的有效運轉，進一步規範對於隔離人員的寵物的管理工作，消除市民群眾的顧慮與擔憂。

另據此前報道，3月中旬，因疫情防控需要，深圳福田區上沙塘晏村部分居民實施異地集中健康監測，為了解決居民家中寵物的安置問題，深圳先後搭建兩個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離寵物200多隻。防疫人員對上沙寵物驛站開展了新冠病毒應急檢測，715份寵物環境樣品檢測結果全為陰性。

亦有網民透露指，自己的寵物在「愛心寵物驛站」隔離之後，獲頒一份榮譽證書，上面寫到，「親愛的福仔寶貝，鑑於你在『上沙抗疫·新瑞鵬愛心寵物驛站』項目中表現優異，積極配合大白哥哥姐姐們完成檢查、投餵、遛彎等任務，成功戰勝疫情，經組委會研究決定，授予你『抗疫小英雄』。特發此證，以資鼓勵，希望小可愛健康快樂成長！」

深圳建立「寵物方艙」還登上微博熱搜，不少網民將其與前一日發生在上海的防疫人員當街打死寵物狗一事相對比。網民評論：

「深圳VS上海深圳完胜」。



「深圳真的是把人文關懷做到了極致」。



「希望有些地區可以來抄抄作業」。



「深圳的文明程度總是走在全國的前面」。



「這才是一座有溫情的城市，容得下無辜的寵物」。



「暖心…再想到浦東小柯基的遭遇，怎麼就容不下一個小生命呢？」。



「來了就是深圳人！這就是深圳的包容！對於疫情防控，深圳給全國各地做出了最好的榜樣！某些地區的市政領導確實需要向深圳市多學習！」。

