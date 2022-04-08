解封兩周年｜武漢方艙治癒者鼓勵上海方艙患者：放好心態積極治療

今（8日）是武漢解封兩周年，當時武漢疫情嚴峻，在10多天里，改建14家方艙醫院開放床位1.3萬多張，累計收治輕症患者1.2萬多名。上海疫情嚴峻，今日新增個案數突破2萬宗，當地也已建設多個方艙醫院收治新冠病毒感染者。



內媒《澎湃新聞》採訪住過武漢方艙的痊癒者，在武漢解封兩周年之日給現在正在上海方艙的患者打氣。



39歲的華磊是武漢人，2020年2月曾在武漢東西湖方艙隔離。他表示，自己想對上海方艙的患者說，「新冠肺炎還沒有特效藥，現階段提高免疫力是最好的抗衡方式。大家即使是得了（新冠），也要調整好心態，吃好、睡好、提高免疫力，如果每天思前想後、特別焦慮，反而起不到作用，還會讓病情恢復得更慢。」

華磊表示，病毒沒有我們想像的那麼可怕，「一定要放好心態，增強免疫力」。他回憶 2020年1月末，自己感染了新冠肺炎病毒，高燒40多度一直沒退，燒了10來天，雙肺感染嚴重，又呼吸困難，2月10日因確診進到東西湖方艙醫院。

華磊形容，剛進到方艙的自己也是「一臉懵」的狀態，「方艙里有1000多個床位，再加上晝夜不關燈，我失眠了。好在我體溫降下來了，癥狀也緩和了，心態逐漸平穩。開始安排自己在方艙裡的生活 。」他分享，當時全國各地的醫護都在支援方艙，「我用我的手機記錄一些東西，比如大家一起跳廣場舞的視頻，引發不少網友關注。 」

華磊回憶，方艙里也有不少上海的醫護，「有個上海東方醫院的醫生經常來給我看CT片子，看我肺部的吸收情況，我們日常也會溝通，直到現在還保持著聯繫。」華磊稱，還有個上海的醫生時常提醒他吃完飯不要玩手機，把他叫起來，領著他一起做操，恢復體力。

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華磊之後也當起方艙醫院的志願者，幫忙分發東西。他指出，方艙醫院會有醫護帶領大家一起跳操，身邊有親人去世或是憂鬱焦慮的人後來也提供一對一的心理輔導，之後華磊因為肺部問題被轉到雷神山醫院，再經歷居家隔離，出隔離已經是5月份了。

他認為，心態很重要，「我覺得人要活就是得活著，天天為這些事情煩心太累，總是糾結於沒辦法改變的事情，也是自尋煩惱。」

而90後李小熊是武漢人，現在居上海，2020年2月曾在武漢江夏方艙隔離。他表示，自己經歷過2020年的武漢疫情，「現在又正在經歷上海的疫情」。

他指出，2020年大家還不了解新冠，重症的比例也比較多，這次上海的病毒已經是經過變異的，很多人屬於無症狀患者，發燒或者呼吸困難的都比較少，希望大家不要太害怕，在方艙里好好聽從安排，轉陰後就能出來了，盡量往「就是換個位置睡覺」的方向想。

湖北醫療隊支援上海方艙醫院 武漢醫生：上海醫療隊當年曾給我們很大幫助

上海疫情嚴峻，當地建設多個方艙醫院收治新冠病毒感染者。位於浦東新區的新國際博覽中心方艙醫院W區域五個場館6600張床位4月5日全部通過驗收，已經開始收治患者，最多可同時為近1.5萬名患者提供服務，為當地最大的方艙醫院。

據楚天都市報報道，截至4月7日，湖北省援滬醫療隊在上海新國際博覽中心方艙醫院共接管3955名患者，其中兒童344人，基本達到醫療隊接管的三個方艙醫院滿負荷運轉的水平。

報道指出，湖北省醫療隊分享當時湖北省醫療機構管理方艙醫院的實踐經驗，也針對目前存在的薄弱環節提出意見。此外，武漢市急救中心調派的10輛負壓救護車及工作人員已於7日晚抵達上海，已整編入湖北省援上海醫療隊，將於今（8日）同醫療隊隊員共同開展工作。

而早在4月3日，湖北就從30餘家醫療機構抽調1000餘名醫護人員支援上海抗擊新冠肺炎疫情，《環球時報》訪問赴上海湖北醫療隊成員、武漢市漢口醫院消化內科醫生李文豪，他指出「當年在我們最累，壓力最大的時候，上海醫療隊隊員的抵達給了我們很大幫助。現在我們也希望能緩解上海醫務工作者的壓力。」

李文豪指出，這次醫護援助行動，是自己生平第一次到上海，但他看到的是一個寂靜無聲的上海，街道上空蕩蕩的，跟兩年前的武漢一樣安靜，李文豪表示，希望能早日看到上海本來的面貌，「繁華而充滿活力。」